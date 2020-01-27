Восточный новый год отпраздновали в Якутске

Жители и гости Якутска получили уникальную возможность стать очевидцами встречи Нового года по Восточному календарю — года белой Мыши под знаком стихии металла. Самое масштабное празднование Восточного нового года прошло 25 января в Доме дружбы народов им. А.Е. Кулаковского. Участники торжества увидели чайную церемонию, побывали на мастер-классе по каллиграфии, насладились ярким концертом и приняли участие в играх.

Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского предоставил возможность посетить праздник многодетным семьям Строительного округа Якутска. По акции было выделено 60 мест. А многодетная мамочка Екатерина Мальчикова выиграла замечательный приз – сертификат от тренажерного зала «Idol GYM».

Чайную церемонию провела Яо Сяо, студентка ФЭИ СВФУ, а помогла гостье из Поднебесной руководитель Международного языкового центра «Востоковед» Мария ПУДОВА. В Древнем Китае перед началом чайной церемонии человек должен был мысленно очиститься, достичь покоя и внутренней гармонии. Чайная церемония для китайцев – это нечто большее, чем просто наслаждение хорошим вкусом. Это определенная философия. Для проведения действа китайцы долго обучаются правильному порядку действий, а также подбирают определенную посуду и ингредиенты. Суть церемонии заключается в достижении медитативного состояния без отрешения от окружающей действительности. Чайный этикет позволяет тихо беседовать во время церемонии, что настраивает гостей на общую волну.

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Далее гости праздника побывали на мастер-классе по каллиграфии, который провела Жанна СЛЕПЦОВА. Участники узнали историю и секреты каллиграфии. При всей кажущейся легкости завитков за каждым из них стоят правила. Якутяне узнали, что такое правильное написание и в чем заключается гармония каллиграфии. А совместное творчество в команде способствовало вдохновению и открыло до сих пор неизвестные глубины творческого воображения.

Своими впечатлениями с нами поделилась жительница столицы Наталья КАРТУЗОВА: «Как я поняла, в каллиграфии важна техника, а еще точность и твердость руки. Этому сразу не научишься, плюс перо нужно где-то наклонять, где- то придерживать. Рекомендую. Мне очень понравилось, это самый необычный мастер-класс, на котором я побывала. Каллиграфия — это искусство, и творчество, и художественные навыки — все в одном. Оказывается, учиться этому занятию можно всю жизнь».

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Вечер продолжил по-восточному красочный и эффектный концерт, где выступили образцовый коллектив России, народный ансамбль танца «Сюрприз», народный коллектив ансамбль современного танца «Тетрис», Якутская школа тайцзицюань, Мария ФЕОКТИСТОВА, образцовый ансамбль танца «Калейдоскоп», образцовый детский ансамбль танца «Сир симэҕэ», Баярма НОРБОЕВА, детский бурятский ансамбль «Наранай Туяа» («Солнечные лучики»), этнофольклорный ансамбль «Өрөгөй», Владимир СТЕПАНОВ, студия йоги, фитнеса и танца «Ориентир», народный вокальный ансамбль «Сайсары», ансамбль современной хореографии «Версия», Чжао Ли, Чжан Сяохун, звезды якутской эстрады Балдорж ХУУХЭЭ, Наталья БРИЗ, Сергей СОРОКИН, Виктор ДАБАЙААН, Варя АМАНАТОВА. Красивые номера представили многогранную культуру Востока.

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Благодарим партнеров и консультантов восточного вечера: Международный языковой центр «Востоковед», китайскую компанию оздоровительной продукции «Новая эра», Студию танца, фитнеса и йоги «Ориентир», Центр йоги «Равновесие», Центр фитнеса «Idol GYM», Студию полиграфии «Art Algys», Компанию «Саха Чай».