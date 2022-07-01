Следователи Восточного МСУТ СК России осматривают место жесткой посадки Ан-30

Следственными органами Восточного МСУТ СК России продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту авиапроисшествия, произошедшего с самолетом АН-30 в Республике Саха (Якутия)

➡️➡️Следственными органами Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 263 УК РФ, по факту авиапроисшествия, произошедшего с самолетом АН-30 в Республике Саха (Якутия).

По данным следствия, 22 июня 2022 года в 14 часов по местному времени самолет Ан-30 с 7 членами экипажа и грузом 6 300 кг вылетел по маршруту Якутск — Оленек. В 17 часов 10 минут воздушное судно в пункт назначения не прибыло.

В ходе проведения поисково-спасательных мероприятий самолет был обнаружен в разрушенном состоянии на удалении 17 км от аэропорта Оленек Республики Саха (Якутия). Все члены экипажа живы, эвакуированы с места происшествия. Пострадавшим лицам оказана необходимая медицинская помощь.

➡️➡️В настоящее время следователями и криминалистами Восточного МСУТ СК России проведен осмотр места происшествия, в ходе которого зафиксированы повреждения воздушного судна, изъяты находившийся в самолете груз, бортовые самописцы с параметрической информацией, образцы топлива, которыми было заправлено воздушное судно, допрошен круг лиц, назначены судебно-химическая, судебно-медицинские и летно-технические экспертизы, проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

Расследование уголовного дела продолжается.