Восточный гороскоп на Год Кролика-Зайца-Кота

Черный Водяной Кролик (Заяц, Кот) – символ 2023 года

Таких милых вислоухих кроликов разводят тулагинские фермеры.

Год Водяного Кролика начнется 22 января 2023 года и закончится 9 февраля 2024 года. Дата китайского Нового года определяется по лунному календарю и меняется каждый год, но всегда приходится на период с 21 января по 20 февраля. Цикл восточного календаря составляет 12 лет.

Черный Водяной Кролик (Заяц, Кот) — символ наступающего 2023 года, который занимает четвертое место среди знаков китайского гороскопа. С таким животным удается встретиться лишь раз в 60 лет. Следующий год с этим символом — 2083-й. Однако нужно учесть, что Новый год в китайском календаре не совпадает с европейским.

Понятно, что, что кролик и заяц почти одно и тоже животное, фактически братцы. Но почему называют годом Кота? Кролик и Кот чем-то схожие создания — оба пушистые, ласковые и при этом умеют приземляться на четыре лапы после падения. Но в разных культурах отношение к ним не одинаковое. Так, предстоящий год для китайцев связан с Кроликом, тогда как Кота почитают японцы, тайцы и вьетнамцы. Это связано с местными отличиями в гороскопах. В России же в качестве символов прижились сразу два зверя, поэтому мы называем 2023-й годом Кролика и Кота одновременно.

В любом случае, в нашем понимании зайки, котики и кролики — мимимишные создания, безобидные и пушистые. Так что от Года Кролика-Зайца, Кота мы ждем миролюбия и минимума агрессии, домашнего уюта и ласки. Ведь на смену символа Тигра — переменчивого хищника приходит спокойный, милый и дружелюбный зверь. Астрологи считают, что Новый 2023 год принесет в наш мир процветание, благоприятные перемены и умиротворение. Кролик олицетворяет семейственность, поэтому можно ждать, что в этом году наладятся дела в семейных отношениях, а в доме воцарится уют и хорошая атмосфера. Конечно же не все зависит только от Зайца или Кота, людям важно самим нести добро, чтобы получить его в ответ. В первую очередь год Кролика (Кота) считается годом семейных ценностей, из-за чего многие астрологи предвещают встречу со второй половинкой, женитьбу или рождение ребенка.

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Астрологи уверены, что удача, счастье и любовь обязательно посетят дом тех, кто сможет понравиться Водяному Кролику. Так как животное ценит семью, то стоит встречать Новый год в кругу самых близких, при этом важно, чтобы в доме была чистота и уют. Кроме того, стоит подумать о том, как украсить жилье и что надеть — считается, что правильная палитра обязательно привлечет Кролика, сообщает РИА Новости.“Символом наступающего Нового года является вода, знаменующая собой спокойное течение времени и размеренность. Вместе с тем, Кролик и Кот, относящиеся к стихиям земли, “рекомендуют” в праздновании новогодних торжеств-2023 акцентировать внимание на теплой гамме не только в отношении оформления елки, но и сервировке стола”, — утверждает Андрей Солозобов.

Вислоухие кролики спокойны и дружелюбны, хорошо ладят с детьми, их легко содержать дома.

Что несет Год Водяного кролика другие знакам?

Крыса

Астрологи рекомендуют представителям знака в 2023 году поработать над теми проектами, о которых они давно мечтали — препятствий в реализации не будет. Важно: в сфере здоровья следует обратить внимание на состояние суставов и сосудов ног, у Крыс это зона риска из-за активной жизни и желания везде успеть

Бык

Наступающий год порадует Быков чередой приятных событий. Кролик советует представителям знака не спешить с решениями и почаще обращаться за советом к экспертам, чтобы не терять деньги. .Астрологи не рекомендуют Быкам весной и летом в 2023 году менять работу и переезжать — резкие движения в это время чреваты потерей денег и конфликтами в семье.

Тигр

Импульсивным Тиграм Водяной Кролик подарит много времени для спокойного и безопасного обдумывания своих планов. Лучше держаться подальше от рисковых и завистливых людей, в начале года они особенно опасны для Тигров. Поможет новое партнерство, однако надежный договор не помешает, не доверяйте словам, они как вода.

Кролик

Прекрасные семьянины, щедрые друзья и просто приятные во всех отношениях люди — Кролики, в 2023 году наконец-то получат все, о чем мечтали. Ну, или почти все. Здоровье не доставит особых хлопот в течение всего года, а занятия спортом лишь укрепят его.

Дракон

Ярким и сильным представителям знака Дракона в новом году придется нелегко. Кролик явится причиной значительных перемен в жизни: как хороших, так и не очень. Астрологи рекомендуют в первую очередь заняться здоровьем, чтобы оно не подвело в самый ответственный момент.Важно: ценить то, что есть — великое искусство, но ему стоит научиться, чтобы прожить этот год с достоинством и в мире с собой.

Змея

Хотя Кролик и Змея природные антагонисты, в китайской традиции эти тотемы неплохо уживаются вместе. Год принесет Змее удачу в воплощении карьерных устремлений. Чем больше представители знака проявят сообразительности и гибкости, тем больше сумеют достичь. Отдельных представителей знака к осени настигнет хандра и чувство опустошенности.

Лошадь

Трудолюбивым лошадкам, привыкшим скакать без остановки в любых условиях Кролик подарит чувство защищенности и любви. Наконец-то можно передохнуть и насладиться плодами своих трудов. Здоровье представителей этого знака в течение года будет вполне удовлетворительным, при условии, что соблюдается правильный режим работы и отдыха.

Коза

Творческие и талантливые представители знака в 2023 году покажут все, на что способны. Новые проекты, смена работы, переезды и личные отношения — все, за что ни возьмись, решится самым лучшим образом. Несмотря на удачный год, не стоит хвататься сразу за 100 дел одновременно — здоровье одно и много не выдержит.

Обезьяна

Год Кролика пройдет для Обезьян в комфорте и спокойствии. Будет много времени для саморазвития и обдумывания будущего. В сфере здоровья стоит обратить внимание на сосуды и проблему с лишним весом. Обратите внимание: астрологи рекомендуют не сорить деньгами, особенно летом. Приберегите средства на конец года.

Петух

Представители знака гордые и целеустремленные, они всегда знают, чего хотят и умеют этого добиться. В 2023 году их основные цели будут достигнуты, правда, ценой большого труда. Если есть хронические заболевания, то лучше заняться профилактикой уже с весны. Многие почувствуют в себе силы для кардинальных перемен — главное, не отступать от принятых решений и все получится.

Собака

Люди, родившиеся под знаком Собаки — чувствительные и чуткие друзья, верные семьянины и очаровательные любовники. В год Водяного Кролика они смогут отбросить сомнения и реализовать заветную мечту. Но с одной оговоркой — за все придется платить. Астрологи советуют держать себя в руках, чтобы разгулявшиеся эмоции не помешали карьере или репутации.

Кабан

В год Водяного Кролика интеллигентный Кабан достигнет новых высот в карьере. Хотя, это произойдет случайно, а не из-за вложенного труда. Спокойный Кабан часто не решается отстоять свои интересы, поэтому судьба редко помогает ему напрямую. В этом году ему повезет.Основные моменты года:Весной стоит позаботиться о здоровье — проявятся давно забытые хронические проблемы.