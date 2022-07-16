Восстановлены причалы на паромной переправе Якутск — Нижний Бестях

Напомним, работы по отсыпке стартовали из-за повышения уровня воды на р.Лене, сообщает тгк Минтранса Якуутии. На переправе «Якутск — Нижний Бестях» курсируют 14 паромов. Паромы занимаются перевозкой с 6.00 до 24.00ч. каждый час, при пиковой загрузке каждые 15 минут. Отследить движение паромов можно онлайн на сайте. Минтранс Якутии обращается к жителям республики и просит заранее планировать свои поездки через паромные переправы и с уважением относиться ко всем участникам движения. Работу паромов контролирует Минтранс региона и ГИБДД.