Восстановлено электроснабжение в пригороде Якутска

Специалисты Центральных электрических сетей восстановили постоянную схему электроснабжения потребителей в пригороде г. Якутска.

Энергетики произвели доставку и монтаж резервного трансформатора 3Т на подстанции 110 кВ «Южная», где в ночь на 15 января произошло технологическое нарушение.

В работах в течение суток было задействовано 44 специалиста из служб высоковольтных подстанций, воздушных линий распределительных сетей, испытаний защиты от перенапряжения и изоляции, релейной защиты и автоматики, а также 14 единиц техники.

Во время восстановления электроснабжения по постоянной схеме введены временные ограничения с интервалом в два часа для жителей ряда улиц и садовых товариществ. Параллельно были введены в работу передвижные дизельные электростанции мощностью 200 мВт и подключены к комплектным трансформаторным подстанциям, расположенным в частном секторе.

В 00:20 часов все потребители запитаны по постоянной схеме. Ограничения сняты.