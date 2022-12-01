01.12.2022
21:55
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Якутия

Восстановлено электроснабжение в двух районах Якутии

В 20-30 электроснабжение потребителей Томпонского и Таттинского районов восстановлено по постоянной схеме. Линия «Чурапча — Хандыга» введена в работу. Ограничений нет.

Источник: Пресс-служба Центральных электрических сетей

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