01.12.2022
21:55
120
Якутия
Восстановлено электроснабжение в двух районах Якутии
В 20-30 электроснабжение потребителей Томпонского и Таттинского районов восстановлено по постоянной схеме. Линия «Чурапча — Хандыга» введена в работу. Ограничений нет.
Источник: Пресс-служба Центральных электрических сетей
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