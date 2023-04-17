17.04.2023
16:52
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Якутск

Восстановлено электроснабжение в 143 квартале Якутска

Энергетики Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» восстановили электроснабжение квартала 143

В 16:06 запитали дома квартала 143 путем переключения по распределительным линиям. Ограничения полностью сняты. В ходе осмотра оперативно-выездная бригада выявила повреждение кабельной линии 6 кв, питающейся с трансформаторной подстанции «143 квартал». Энергетики продолжают восстановительные работы.

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Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго»

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