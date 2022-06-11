Восстановлено электроснабжение Таттинского и Томпонского улусов

Энергетики Центральных электрических сетей восстановили электроснабжение жителей Таттинского и Томпонского улусов, прерванное сегодня 11 июня в 10:59 в результате технологического нарушения на ВЛ 110 кВ Л-112 «Чурапча-Хандыга», питающейся с подстанции 110 кВ «Чурапча».

После осмотра оборудования подстанции «Чурапча» в 11:48 было произведено частичное включение по магистральной линии и электроснабжение жителей Таттинского улуса подано по постоянной схеме с ПС «Ытык-Куель». Для восстановления электроснабжения потребителей Томпонского улуса была запущена работа дизельных электростанций в п. Хандыга и с. Новый. В 13:28 электроснабжение жителей Томпонского улуса было восстановлено по резервной схеме.

На территории данных улусов сильный дождь и гроза.