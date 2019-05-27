Восстановлено электроснабжение села Кыллах, нарушенное пожаром

Энергетики Западных электрических сетей (филиал Якутскэнерго) восстановили по временной схеме две опоры линии электропередачи напряжением 10 кВ «Кыллах», пострадавшие в результате природного пожара 2019 года. Предположительная причина возгорания – сельскохозяйственный пал.

Возгорание оставило без электроснабжения село Кыллах Олёкминского района, расположенное на одноимённом острове на реке Лена. Благодаря оперативным действиям энергетиков линия была введена в работу, электроснабжение населённого пункта обеспечено.

Полное восстановления опор ЛЭП осложнено труднодоступностью их местонахождения. Для выполнения работ в летний период необходима спецтехника, для доставки которой требуется баржа. Другой вариант – провести работы в IV квартале 2019 года, когда до острова Кыллах можно будет добраться по зимнику. При любом варианте, персонал ЗЭС не оставит без внимания линию электропередачи и полностью восстановит поврежденные опоры.

Энергетики в очередной раз обращаются к населению республики: в лесных массивах, на землях сельскохозяйственного назначения соблюдайте требования пожарной безопасности. Неосторожные действия с огнём могут стать причиной возгораний, что угрожает жизни и здоровью людей, а также объектам электросетевого хозяйства.

Западные электрические сети – предприятие, занимающееся транспортировкой электрической энергии по населенным пунктам Западной Якутии. Общая площадь обслуживаемой территории – свыше 611 тыс. кв. км. Протяженность воздушных линий электропередачи 220/110/35 кВ – 6128 км, распределительных сетей – 5816 км.