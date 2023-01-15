Восстановлено электроснабжение населенных пунктов Нюрбинского района

Энергетики Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» восстановили электроснабжение населенных пунктов Нюрбинского района Якутии.

15 января 2023 года в 02.37 на подстанции 35 кВ «Маар» действием защит отключилась линия 10 кВ «Чкалов». Бригада Нюрбинского РЭС оперативно выехала на осмотр линии, протяжённость которой 54 км. В ходе осмотра был обнаружен поврежденный участок.

Энергетики выполнили восстановительные работы. В 13.35 линия введена в работу. Ограничений электроснабжения нет, сообщает пресс-служба Западных электрических сетей.

По данным Службы спасения Якутии причиной отключения электроэнергии стал упавший анкерный столб между населенными пунктами Маар и Ынахсыт.

Спасатели Нюрбинского поисково-спасательного отряда провели обогрев систем отопления и включили через дизель генератор циркуляционный насос, тепло восстановили до подачи электроэнергии в 1 жилом доме селе Акана.

Сетевое издание SAKHALIFE.RU