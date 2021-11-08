Восстановлено электроснабжение населенных пунктов, нарушенное вследствие ДТП

Энергетики Западных электрических сетей восстановили электроснабжение населенных пунктов, прерванное в нерабочие дни вследствие воздействия на ЛЭП стороннего транспорта.

30 октября 2021 года в 22.03 отключилась ВЛ 110 кВ Л-126 «Рудник Удачный – Удачный». Причина: на пересечении линии с автодорогой было касание провода с трактором.

2 ноября в 12.40 в с. Заречное Олекминского района из-за наезда стороннего автомобиля была повреждена одна из опор ВЛ 0,4 кВ.

3 ноября в 00.18 в с. Сунтар была сбита опора на двухцепной ВЛ 6 кВ «Гранзавод» и «Больничный комплекс».

В очередной раз энергетики обращаются к водителям: будьте предельно внимательными при управлении автотранспортным средством и спецтехникой!

Помните: любые противоправные действия, осуществляемые на территории охранной зоны линий электропередачи, влекут за собой не только административную, но и уголовную ответственность. При подобных авариях транспортное средство рискует попасть под действие электрической дуги, водитель – погибнуть от удара током, а большое количество людей и предприятий – остаться без электричества.