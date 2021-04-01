01.04.2021
20:38
14
Экономика
Восстановлено электроснабжение населенных пунктов Алданского района
Восстановлено электроснабжение населенных пунктов Алданского района, прерванное в результате локального повреждения оборудования на подстанции 220 кВ МЭС Востока «Томмот». По оперативной информации, в 19:39 часов все потребители были запитаны.
Напомним, что под ограничением находились потребители города Томмот, поселка Ыллымах и Синегорье, население — 12 000 человек. Причиной технологического нарушения стал сход снега с крыши подстанции на изоляторы шинных мостов на двух трасформаторах. На время восстановительных работ котельные работали от резервных источников питания.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба Министерства ЖКХ и энергетики РС (Я)
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