Восстановление в Верхоянье после наводнения потребует огромных затрат

Глава Верхоянского улуса Гаврил Чириков в своем телеграм-канале сообщает:

В рамках рабочей поездки в Верхоянский улус Юрий Трутнев и Айсен Николаев распорядились срочно финансировать восстановительные работы, своевременно предоставлять услуги, преусматриваемые государством, пострадавшим от наводнения и в первую очередь, ремонтировать социальные объекты, а также поставлять стройматериалы частным лицам.

Отмечу, что большинство проводимых мероприятий исчисляется многомиллиардными суммами. Сейчас, по нашим расчетам, только строительных материалов должно быть доставлено на вертолете на 350 тонн. Кроме того, около 1 тыс кубов пиломатериала планируют доставить речным транспортом в порт Усть-Куйга Усть-Янского района, затем перевезти по зимнику в наш улус.

Юрий Петрович Трутнев в первую очередь курировал вопросы ремонта затопленных жилых домов, оказания конкретной адресной помощи людям, а также возведения инженерного сооружения — дамбы и ремонт внутрипоселковых дорог и дорог внутри территорий, финансирование которых сейчас определяется. Поэтому есть надежда, что помощь в этом плане будет оказана и мы добьемся финансирования.

В ходе визита Трутнева, мы, воспользовавшись удобным случаем, высказались в поддержку социально-экономического развития района, строительства в Верхоянске каменного здания на 100 мест, строительства спорткомплекса в п. Батагай и строительства школы-сада в Бетенкесе.