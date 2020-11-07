Восстановление популяции якутского скота успешно продолжается

6 ноября в с. Таастаах Намского улуса состоялось торжественное открытие нового животноводческого комплекса на 150 голов для якутского скота.

Новый животноводческий комплекс оснащен автоматическими поилками, системами отопления, освещения, доения, уборки навоза, охладителем молока. В помещении имеются административный блок с кабинетами для специалистов, раздевалками, комнатами отдыха для технических работников. В отделении содержится 172 голов якутского скота, в том числе 52 коровы.

Министр сельского хозяйства республики Александр Атласов отметил, что это второй по счету комплекс для якутского скота, что и далее будет проводиться системная работа по сохранению и восстановлению якутской породы скота.

Напомним, в конце 2018 года состоялось торжественное открытие нового животноводческого комплекса племенного хозяйства «Бытантай» для племенного якутского скота на 120 голов. В ближайшие годы также планируется строительство животноводческих комплексов для якутской породы скота в Горном, Верхневилюйском и Амгинском улусах.

Восстановление поголовья якутского скота – одна из базовых задач сельского хозяйства республики. В декабре 2018 года глава Якутии Айсен Николаев подписал Указ о стратегических направлениях развития сельского хозяйства. Согласно документу, до 2024 года популяция якутского скота должна выйти из угрожающего статуса за счет увеличения поголовья с 660 до 1 тыс. голов.

Для реализации данной задачи в декабре 2019 года создано генофондное казенное предприятие «Якутский скот», куда включена производственная часть ГБУ «Сахаагроплем» и ГБУ Генофондный питомник «Бытантай». В июне этого года ГКП «Якутский скот» зарегистрировано в государственном племенном регистре России как генофондное хозяйство. Силами предприятия в этом году завезено 156 голов якутского скота в село Сюльдюкар Мирнинского района, а также 100 голов в село Чкалов Нюрбинского улуса. Таким образом, на сегодня ГКП «Якутский скот» имеет отделения в 7 районах республики и в микрорайоне Марха города Якутска. Кроме того, действуют 7 базовых хозяйств, для отнесения к которым необходимо наличие не менее 50 голов и наличие изолированной территории для разведения якутского скота.

За последние 5 лет поголовье якутского скота возросло в 1,5 раза до 2 тысяч голов, из которых 760 голов приходится на генофондные питомники, 555 – базовые хозяйства, 585 – иные фермерские хозяйства и ИП.

На сегодня разведением якутского скота занимаются в 20 наслегах 14 районов республики, а также в Якутске. На 1 октября этого года в 6 районах центральной группы и г. Якутске насчитывается 885 голов. В 3 районах Западной Якутии – 437 голов. В 5 районах северной группы учтено 1118 голов якутского скота, из них 975 голов – в Эвено-Бытантайском улусе. В целом поставлена задача к 2024 году довести поголовье якутского скота до 3 тысяч голов, в том числе маточное поголовье – до 1 тысячи голов.