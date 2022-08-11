11.08.2022
19:53
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Якутия

Восстановлена высоковольтная линия в Усть-Майском районе, поврежденная лесным пожаром

11 августа в 15-35 энергетики Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» восстановили работу высоковольтной линии «Кюпцы – Усть-Мая», прерванную в результате лесного пожара.

С 8 августа, в связи с отключением участка ЛЭП, электроснабжение потребителей осуществлялось с помощью резервной ДЭС «Усть-Мая».

В ходе оперативных работ бригада энергетиков Эльдиканского  района электрических сетей ЦЭС в составе 5 человек под руководством электромонтера Андрея Захарова заменила три опоры, поврежденные огнем, на временные. Постоянные опоры будут установлены в зимний период, когда с промерзанием грунта станет возможен проезд тяжелой буровой техники.

В настоящий момент линия 110 кВ «Кюпцы – Усть-Мая» введена в работу. Дизельная электростанция «Усть-Мая» выведена в резерв. Электроснабжение жителей района восстановлено в полном объёме.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба ПАО «Якутскэнерго»

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