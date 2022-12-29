Восстановлен дом-усадьба этнокомплекса «Сасыл Сысыы»

Установлены зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом-усадьба А.И. Карманова» в местности Сасыл Сысыы (Лисья поляна) в 3-х км от Абагинского наслега Амгинского улуса.

Правительством Якутии утверждены особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах территорий этих зон.

Объект «Дом-усадьба А.И. Карманова» конца 19 – начала 20 века входит в этнокомплекс «Сасыл Сысыы». Здесь в гражданскую войну шли бои с 13 февраля по 3 марта 1922 года. Отряд красноармейцев под командованием Ивана Строда в этом доме героически выдержал осаду «пепеляевцев», отвлекая на себя их основные силы.



Как отметил руководитель департамента республики по охране объектов культурного наследия Николай Макаров, дом отреставрируют вместе с воссозданием полного облика местности дореволюционного периода.

В настоящее время фактически завершено восстановление древней мельницы – топчанки, разных видов урасы, хотонов, амбаров. «Мы восстановили всю дореволюционную архитектуру классической якутской усадьбы, воссозданы почти все известные традиционные национальные сооружения саха»,- сказал Николай Макаров.



К юбилею Якутской АССР Главой республики Айсеном Николаевым в 2019 году был инициирован волонтерский проект «Сохраним памятники». Благодаря проекту восстановлены около сорока памятников истории и культуры во многих районах Якутии. Реализация проекта будет продолжена.

Восстановление исторической среды местности «Сасыл-Сысыы» стало одним из мероприятий в год 100-летия образования Якутской АССР и 250-летия образования Абагинского наслега.





