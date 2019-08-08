Восстановить справедливость: в Якутске установят памятник легендарному снайперу

В парламенте Якутии состоялось совещание при gредседателе Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Петре Гоголеве по вопросу реализации проекта «Строительство памятника легендарному снайперу Великой Отечественной войны И.Н. Кульбертинову в г. Якутске» в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В обсуждении хода подготовки по изготовлению, разработке эскиза памятника, определению места его установки, финансирования проекта и т.д. приняли участие первый заместитель председателя правительства РС(Я) Алексей Стручков, председатель постоянного комитета парламента по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации Юрий Николаев, первый заместитель министра по развитию Арктики и делам народов Севера РС(Я) Сергей Неустроев, заместитель министра труда и социального развития РС(Я) Афанасий Постников, а также представители управления архитектуры и градостроительной политики ГО «Город Якутск» и Ассоциации эвенков РС(Я).

Участники встречи также обсудили исполнение протокола совещания по строительству памятника легендарному снайперу, проведенного под председательством первого зампреда Алексея Стручкова в феврале 2019 года. Тогда было дано поручение министерству труда и социального развития республики ускорить внесение изменений в распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 01.06.2017 г. № 685-р «Об утверждении плана мероприятий на 2017 — 2019 годы по подготовке и проведению в Республике Саха (Якутия) празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» с учетом включения строительства памятника легендарному снайперу ВОВ И.Н. Кульбертинову в г. Якутске».

По информации заместителя министра труда и социального развития РС(Я) Афанасия Постникова распоряжением правительства республики от 30 апреля 2019 года в данный план мероприятий было включено строительство памятника в 2019 году.

По информации первого заместителя министра по развитию Арктики и делам народов Севера РС(Я) Сергея Неустроева на сегодняшний день достигнута договоренность с ООО «УК Мечел-Майнинг» об оказании содействия в изготовлении памятника легендарному снайперу. Кроме того, предварительно подобрано место установления памятника по улице Чернышевского, 14.

Спикер Госсобрания (Ил Тумэн) Петр Гоголев подчеркнул, что в смысловом значении здесь речь идет об устоявшемся общеизвестном понятии «якутского снайпера» как лучшего в мире меткого стрелка. «Наши снайперы – это гордость республики, можно сказать бренд, как и якутские алмазы. Также мы должны понимать, что установление памятника нашему герою, это дань уважения и признательности одному из ярчайших представителей коренных малочисленных народов республики, а также восстановление справедливости, когда по каким-то причинам Ивана Кульбертинова не удостоили звания Героя Советского Союза, хотя были представления два раза. Поэтому мы должны со всей ответственностью подойти к решению данного вопроса и достойно выполнить поставленную задачу», — резюмировал он.