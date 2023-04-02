Воспоминания представителей Академии наук Якутии о деятельности Василия Васильевича Филиппова

Вчера в Горном улусе стартовала научная декада, посвященная члену-корреспонденту Российской академии наук, первому Президенту Академии наук РС (Я) Василию Васильевичу Филиппову.

Знаковая личность в истории республики находит отклик в душе многих. А это многочисленный коллектив СВФУ им. М.К. Аммосова, чье становление в эпоху начала новой истории Республики связано с громадным рывком высшего образовательного учреждения России, попавшего в те времена в ведущие вузы страны. Это коллектив Академии наук Якутии, который также возглавил Василий Филиппов, предотвративший развал якутских научных школ в постсоветскую эпоху развала 90-х. Об этом можно послушать в предлагаемом видеосюжете выступлений представителей Академии наук РС (Я) на открытии декады им. В.В. Филиппова в Горном районе:

Полную информацию с событий декады смотрите в следующих новостных выпусках на телеграм-канале, ВКонтакте и сайте Академии наук Якутии. Краткий видеодайджест события:

Алексей Пудов, АН РС (Я), фото автора