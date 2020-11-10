Воспоминания подполковника милиции в отставке

Жаркий июль 1997 года. В волнении ношусь по пустым дачам и близлежащему лесочку на 4 км, собираю без разбора все подряд полевые цветы. Ведь именно среди полевых цветов в 1947 году в якутской семье ГАВРИЛЬЕВЫХ — у колхозного бригадира Амгинского района Ильи Павловича и доярки Анны Савишны— родился первенец Володя. Спешу. Через четыре часа в кафе «Северянка» мне нужно вести вечер, посвященный юбилею Владимира Ильича, его 50-летию. Ровно два месяца назад Володя по­просил меня провести этот вечер, и мое волнение было вызвано отсутст­вием опыта в такой сфере общения множества гостей, в числе которых люди разных национальностей.

…При входе в кафе Володю ожида­ла стенгазета, в центре которой на весь лист — якутская березка, а на ее фоне волнительные моменты его жизни: вот под березкой идет с ведрами его нена­глядная мамочка, а ее 17 коров выгля­дят как спичечные головки — малень­кие, но каждая при деле (лежат, стоят, пасутся…); вот строго сидит на лошади над ямкой-когах в лесу его дорогой отец, который сейчас посадит его поза­ди себя и отвезет жить и учиться в дру­гую деревню, за 8 км от дома (уставал маленький поначалу ходить в школу ежедневно на такое расстояние); и вот на фото уже подполковник милиции, всеобщий любимец — эксперт-крими­налист Мирнинского УВД и еще Олекминского, Сунтарского, Нюрбинского и Ленского районов, так как его должность в те времена предусматривала межрегиональные функции.

…Средняя школа, армия — два с половиной года суровой школы радиолокационных войск Забайкаль­ского военного округа, после чего оп­ределился и выбор будущей профес­сии: в 1973 году окончена высшая школа МВД СССР, при этом отдана в жертву другая мечта, также не давав­шая душевного покоя, — мечта стать хирургом… Жизнь подтвердила правильность решения.

Очень ответственная работа требо­вала его присутствия на месте происшествия в 4-5 раз более, чем времени в одних сутках. Не испугали два 10 – литровых бидона, в которых необходи­мо носить воду на второй этаж здания старого УВД. Не пугало отсутствие фотолаборатории: сам отгородил фанерой место в малюсеньком кабинете. Без сожаления расста­вался с тарелкой супа при вызове на место происшествия. Вызовы, вызо­вы, вызовы… До сих пор снятся и помнятся: «Эксперт, на выезд!». Вызывали из кабинета, естественно, постоян­но из дома, из кинотеатра (за все вре­мя работы он попытался посмотреть два фильма). Однажды был случай, когда оперативный дежурный объя­вил: «Эксперт, на выезд!» в рестора­не, где Владимир Ильич отмечал юби­лей своей семейной жизни, и Надюше, его единственной любви и жене, при­шлось отмечать это очень дорогое для них событие без Володи…

Когда мы встретились в кругу ветеранов милиции и начали вспоминать дорогое нам время совме­стной работы, Надюшка вдруг горько заплакала: «Мне так жаль, что я так редко его видела, дорогой мой, как мы еще сумели произвести на свет двоих детей?».

Немного о рождении первой и единственной любви. Еще будучи кур­сантом Володя проходил юридичес­кую практику в Киеве. Изредка с кол­легами заходил в киоск попить томат­ного сока и съесть пирожок. Потом почему-то зачастил: ему вдруг захоте­лось очень часто видеть маленькую белокурую пышечку, которая стала его половинкой. Первой родилась Туяра, затем Илюша — ее младший брат. Оба получили высшее образование, работают в родном городе и, несмот­ря на молодость, пользуются уваже­нием своих коллег.

Почему я пишу именно о Володе? Накануне Дня милиции каждый год мы, кто отдал не одно десятилетие служению Родине и многонациональ­ному народу Якутии, вспоминаем са­мые дорогие для нас годы… Невоз­можно в одном материале рассказать все, что прожито Володей до сего­дняшнего дня. Самое главное, что своей коммуникабельностью, поря­дочностью, ответственностью, добро­той, отзывчивостью и жизнелюбием он завоевал авторитет и уважение коллектива, друзей, родных и почти всех мирнинцев… Он великолепный певец. Когда у меня бывает не очень хорошее настроение, вспоминаю Во­лодю, Владимира Ильича, и происхо­дит автоматическая корректировка душевного состояния.

Среди нас, милиционеров, отслуживших и ныне служащих, есть много достойных людей, заслуживающих прекрасных отзывов о себе. Друзья! Горячо и сердечно от имени ветеранов милиции поздравляю всех, честно служивших народу Якутии, всех, кто сегодня на посту. Низкий поклон семьям, безвременно потерявшим своих близких, которые работали с нами плечом к плечу! Всем — здоровья, счастья, успехов!

Валентина БАДЯ, подполковник милиции в отставке, Мирнинский район