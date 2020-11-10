Воспоминания подполковника милиции в отставке
Жаркий июль 1997 года. В волнении ношусь по пустым дачам и близлежащему лесочку на 4 км, собираю без разбора все подряд полевые цветы. Ведь именно среди полевых цветов в 1947 году в якутской семье ГАВРИЛЬЕВЫХ — у колхозного бригадира Амгинского района Ильи Павловича и доярки Анны Савишны— родился первенец Володя. Спешу. Через четыре часа в кафе «Северянка» мне нужно вести вечер, посвященный юбилею Владимира Ильича, его 50-летию. Ровно два месяца назад Володя попросил меня провести этот вечер, и мое волнение было вызвано отсутствием опыта в такой сфере общения множества гостей, в числе которых люди разных национальностей.
…При входе в кафе Володю ожидала стенгазета, в центре которой на весь лист — якутская березка, а на ее фоне волнительные моменты его жизни: вот под березкой идет с ведрами его ненаглядная мамочка, а ее 17 коров выглядят как спичечные головки — маленькие, но каждая при деле (лежат, стоят, пасутся…); вот строго сидит на лошади над ямкой-когах в лесу его дорогой отец, который сейчас посадит его позади себя и отвезет жить и учиться в другую деревню, за 8 км от дома (уставал маленький поначалу ходить в школу ежедневно на такое расстояние); и вот на фото уже подполковник милиции, всеобщий любимец — эксперт-криминалист Мирнинского УВД и еще Олекминского, Сунтарского, Нюрбинского и Ленского районов, так как его должность в те времена предусматривала межрегиональные функции.
…Средняя школа, армия — два с половиной года суровой школы радиолокационных войск Забайкальского военного округа, после чего определился и выбор будущей профессии: в 1973 году окончена высшая школа МВД СССР, при этом отдана в жертву другая мечта, также не дававшая душевного покоя, — мечта стать хирургом… Жизнь подтвердила правильность решения.
Очень ответственная работа требовала его присутствия на месте происшествия в 4-5 раз более, чем времени в одних сутках. Не испугали два 10 – литровых бидона, в которых необходимо носить воду на второй этаж здания старого УВД. Не пугало отсутствие фотолаборатории: сам отгородил фанерой место в малюсеньком кабинете. Без сожаления расставался с тарелкой супа при вызове на место происшествия. Вызовы, вызовы, вызовы… До сих пор снятся и помнятся: «Эксперт, на выезд!». Вызывали из кабинета, естественно, постоянно из дома, из кинотеатра (за все время работы он попытался посмотреть два фильма). Однажды был случай, когда оперативный дежурный объявил: «Эксперт, на выезд!» в ресторане, где Владимир Ильич отмечал юбилей своей семейной жизни, и Надюше, его единственной любви и жене, пришлось отмечать это очень дорогое для них событие без Володи…
Когда мы встретились в кругу ветеранов милиции и начали вспоминать дорогое нам время совместной работы, Надюшка вдруг горько заплакала: «Мне так жаль, что я так редко его видела, дорогой мой, как мы еще сумели произвести на свет двоих детей?».
Немного о рождении первой и единственной любви. Еще будучи курсантом Володя проходил юридическую практику в Киеве. Изредка с коллегами заходил в киоск попить томатного сока и съесть пирожок. Потом почему-то зачастил: ему вдруг захотелось очень часто видеть маленькую белокурую пышечку, которая стала его половинкой. Первой родилась Туяра, затем Илюша — ее младший брат. Оба получили высшее образование, работают в родном городе и, несмотря на молодость, пользуются уважением своих коллег.
Почему я пишу именно о Володе? Накануне Дня милиции каждый год мы, кто отдал не одно десятилетие служению Родине и многонациональному народу Якутии, вспоминаем самые дорогие для нас годы… Невозможно в одном материале рассказать все, что прожито Володей до сегодняшнего дня. Самое главное, что своей коммуникабельностью, порядочностью, ответственностью, добротой, отзывчивостью и жизнелюбием он завоевал авторитет и уважение коллектива, друзей, родных и почти всех мирнинцев… Он великолепный певец. Когда у меня бывает не очень хорошее настроение, вспоминаю Володю, Владимира Ильича, и происходит автоматическая корректировка душевного состояния.
Среди нас, милиционеров, отслуживших и ныне служащих, есть много достойных людей, заслуживающих прекрасных отзывов о себе. Друзья! Горячо и сердечно от имени ветеранов милиции поздравляю всех, честно служивших народу Якутии, всех, кто сегодня на посту. Низкий поклон семьям, безвременно потерявшим своих близких, которые работали с нами плечом к плечу! Всем — здоровья, счастья, успехов!
Валентина БАДЯ, подполковник милиции в отставке, Мирнинский район
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