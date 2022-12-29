Воспоминания о коллеге

Уже год, как с нами нет нашего коллеги, заведующего учебно-научно-технологической лабораторией СВФУ «Технологии полимерных нанокомпозитов», кандидата технических наук, доцента Сарданы Афанасьевны Слепцовой. До сих пор трудно осознавать утрату нашего дорогого коллеги и близкого человека.

Сардана Афанасьевна Слепцова родилась 30 декабря 1967 г. в с. Чурапча, Чурапчинского района Якутской АССР. После окончания школы она поступила в Томский политехнический институт на химико-технологический факультет по специальности «Химическая технология биологически активных соединений» и успешно окончила его в 1990 г. С 1990 по 1996 гг. Слепцова С.А. работала инженером Института физико-технических проблем Севера СО РАН. С 1996 г. работала в СВФУ (бывш. ЯГУ), с 2011 г. — заведующая УНТЛ «Технологии полимерных нанокомпозитов» химического отделения ИЕН.

Сардана Афанасьевна была не только руководителем лаборатории, но была и другом, и близким человеком для всех сотрудников. Любой сотрудник мог обратиться к ней не только по профессиональным вопросам, но и за жизненными советами. Она помогала советом, добрым словом и поддержкой. Она смогла создать теплую семейную обстановку в коллективе, знала подход к каждому и могла найти общий язык практически с любым человеком. Лучезарная улыбка и обаяние не могли оставить равнодушными ни одного человека.

Она активно поддерживала традиции отмечать все праздники с коллективом, такие как День Химика, 23 февраля, 8 марта и дни рождения сотрудников, а Новый год всегда отмечался по-особенному, а именно в День ее Рождения – 30 декабря.

Большинство сотрудников лаборатории являются ее учениками, которые со студенческой скамьи прошли с ней сначала студенческую научно-исследовательскую работу, а затем продолжили заниматься наукой в качестве ее аспирантов и сотрудников лаборатории. Сардана Афанасьевна вырастила многих специалистов, которые работают во благо нашей республики и страны, некоторые ее выпускники продолжили обучение заграницей.

Сардана Афанасьевна была профессионалом с большом буквы, отличным специалистом, ученым и замечательным педагогом. За время своей работы ею были опубликованы сотни научных публикаций, десятки патентов, подготовила 1 кандидата технических наук. Сардана Афанасьевна занималась подготовкой докторской диссертации и практически ее завершила, но не успела защитить. Она была руководителем 8 аспирантов, которые готовили кандидатские диссертации под ее руководством. Сегодня они продолжают ее научное направление, а именно, создание новых полимерных композиционных материалов, характеризуемых повышенными морозо-, износостойкостью.

Сардана Афанасьевна реализовалась в жизни не только как ученый и педагог, а также как любящая и заботливая мать двоих сыновей.

В этом году в память о Сардане Афанасьевне Слепцовой лаборатории «Технологии полимерных нанокомпозитов» присвоили ее имя, а также учредили ежегодную стипендию для студентов Химического отделения ИЕН, которые достигли успехов в учебе и научно-исследовательской деятельности. А 22 декабря в память о Сардане Афанасьевне установили мемориальную доску .

Помним, скорбим.