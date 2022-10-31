Воспоминание об однокласснице

31 октября будет год как перестало биться сердце нашей одноклассницы по Верхневилюйской физматшколе Макаровой Прасковьи Гаврильевны, Почетного гражданина Чочунского наслега, основателя и руководителя Экологического фонда имени Д. Г. Макарова «Зеленый пояс Вилюя».

Отпущенную судьбой жизнь Прасковья прожила ярко, плодотворно и достойно, как настоящий патриот своей Родины. Она всегда выделялась принципиальностью, умением обоснованно отстаивать свое мнение и убеждать. За эти черты характера одноклассники по физматшколе избирали ее комсоргом класса. После школы Прасковья выбрала профессию геолога. Становление ее как специалиста прошло в Кемпендяйской геофизической экспедиции в годы, когда геологи месяцами не получали заработную плату, разрушалась экономика и менялся политический строй страны. Но Прасковья выстояла, сохранила свою гражданскую позицию и проработала до ликвидации экспедиции в 1994 году.

Прасковья была новатором. Она умела четко ставить цели, разрабатывать действия для их реализации. И, самое главное, Прасковья умела находить нужную информацию, приобретать знания, с которыми щедро делилась. Эти качества стали основой для становления и успешной работы в качестве руководителя Управления федерального казначейства в г. Мирном и создания Экологического фонда имени Д. Г. Макарова «Зеленый пояс Вилюя».

Как истинный патриот своей республики Прасковья на протяжении десятка лет проводила масштабную, многогранную работу по сохранению хрупкой северной экосистемы. На средства различных грантов, в том числе гранта Президента Российской Федерации, были реализованы проекты по экологическому просвещению дошкольников, проводилась системная работа со школами, в том числе и по созданию школьных лесничеств. С 2014 года по инициативе Фонда ежегодно 25 мая проводится День реки Вилюй. Проведение этого Дня, начавшееся в г.Вилюйске, поддержали все улусы Вилюйского региона. Также вилюйчане горячо поддержали проект «Яблони Победы», который Паша посвятила памяти своего деда-фронтовика Дмитрия Поскачина. Одним из последних внедренных проектов Прасковьи стало проведение на базе ИТЦ «Кэскил» Регионального экологического форума для школьников и студентов, в работе которого приняли участие ученые, экологи-активисты, писатели и эко-волонтеры.

Прасковья отличалась огромным трудолюбием. Наверное, только близкие ей люди в полной мере знают, сколько труда было вложено в создание питомника растений Якутии и многолетних садовых культур. Питомник стал основой для создания дендропарка, проект был успешно защищен в 2019 году на Гражданском форуме. Сейчас дендропарк стал любимым местом отдыха вилюйчан. Здесь можно прогуляться по экотропам, узнать много нового о флоре нашего улуса и республики.

Помимо масштабной работы, проводимой в рамках экологического просвещения, озеленения населенных пунктов Вилюйского улуса, Прасковья принимала активное участие в общественной жизни родного села Кеданда. Она изучала историю наслега, архивные материалы, что в итоге послужило изданием книг «Кыаданда — дойдум дьоно» (1 часть), «Кыаданда, Сыралта, Тонургэстээх, 1 Чочу нэьилиэктэрэ сэрии сылларыгар». Прасковья стала инициатором установки Памятного камня в местности Дьугдьу, где в 1854 году во время своей вилюйской экспедиции побывал Ричард Маак, русский исследователь, автор фундаментального труда «Вилюйский округ Якутской области».

Прасковья была одним из самых активных и инициативных членов движения по возрождению экософичных традиций народа саха, в т.ч. традиционной веры в Айыы Танара. Она, не колеблясь, одной из первых поставила свою подпись под обращением к высшему руководству страны и республики. Суть данного обращения заключалась в отведении участка земли для строительства комплекса «Айыы Танара дьиэтэ» в Якутске на священном озере Сайсары. Более того, она организовала сбор подписей от граждан Вилюйского улуса. Всего по центральным и вилюйским улусам было собрано более 1000 подписей. По итогам рассмотрения обращения земельный участок был отведен. В данное время ведутся изыскательские и проектные работы для строительства религиозного комплекса, а также совместно с Департаментом Республики Саха (Якутия) по охране объектов культурного наследия ведется работа по признанию озера Сайсары объектом культурного наследия федерального значения. И в этом благородном для народа саха деле есть неоценимый вклад нашей Паши.

В прошлом году, собираясь на лечение в стационар, Паша взяла с собой ноутбук. На вопрос: зачем тебе в больнице компьютер, ответила, что как ей полегчает, она продолжит свою работу над книгой, над проектами. «Работы очень много, мне надо все успеть!»

В нашей памяти Паша останется человеком с большой буквы, интеллектуалом и просто верным товарищем, который не предаст и всегда протянет руку помощи.