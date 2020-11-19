Воспользуйтесь возможностью списать пени и погасить долг за энергоресурсы

Энергосбыт ПАО «Якутскэнерго» представляет ответы на часто задаваемые вопросы.

Как списать пени, начисленные до 1 апреля 2020 года?

– ПАО «Якутскэнерго» в связи с эпидемиологической ситуацией, вызванной коронавирусом, готов списать пени, начисленные до 1 апреля 2020 года.

Для того, чтобы аннулировать пени, начисленные до 1 апреля этого года, потребители должны направить заявления в отделения и участки Энергосбыта по месту жительства.

Необходимые документы можно направить дистанционно:

– через сайт Якутскэнерго (www. yakutskenergo.ru), рубрика «Задать вопрос энергетикам»;

– через Личный кабинет на сайте Якутскэнерго (раздел «Обращения);

– жители г. Якутск и центральных районов – sbyt@yakutskenergo.ru

Для списания пени гражданам необходимо направить:

– заявление с приложенной копией паспорта СНИЛС или ИНН;

– документ, подтверждающий право на жилое помещение (выписку из ЕГРН, свидетельство о регистрации права, договор социального найма, ордер и т.п.).

Документы должны быть предоставлены по каждому собственнику и/или нанимателю.

Заявление пишете в свободной форме. Обязательно укажите точный адрес, ФИО собственника, контактные данные: номер мобильного телефона, электронный адрес.

Призываем наших потребителей добросовестно отнестись к оплате коммунальных услуг. Напомним, что Правительство Российской Федерации приняло ряд мер поддержки в отношении граждан в период пандемии. В Правила предоставления коммунальных услуг (Постановление Правительства РФ №424 от 2 апреля 2020 года) внесены изменения. Потребителям, допустившим просрочку платежей с 1 апреля 2020 года до конца этого года, не начисляют пени.

Меры, принимаемые правительством, направлены, прежде всего, на поддержку самых уязвимых категорий граждан, и ни в коем случае не освобождают клиентов от оплаты потребленной электроэнергии, тепла, горячего водоснабжения.

Как заключить соглашение реструктуризации долга?

– Для заключения данного соглашения нужно обратиться в отделение или участок Энергосбыта по месту жительства. В г. Якутске — в Центр обслуживания потребителей Якутскэнерго по ул. Ф. Попова, 21. Потребители могут записаться на сайте Якутскэнерго по ссылке «Предварительная запись» на главной странице сайта.

Заключить соглашение о реструктуризации можно дистанционно. Для заключения соглашения необходимо направить электронное заявление:

— на электронный адрес sbyt@yakutskenergo.ru

— на сайте Якутскэнерго во вкладке «Задать вопрос энергетикам»

— в личном кабинете на сайте Якутскэнерго.

Каковы условия заключения соглашения о реструктуризации и какие документы нужно представить?

— Соглашение заключают при условии 30%-ной оплаты от суммы долга. Возможен индивидуальный подход для тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. При этом потребитель обязательно должен не только по графику погашать задолженность, но и вовремя оплачивать текущее потребление.

Для заключения соглашения необходимо предоставить следующие документы:

Для приватизированного жилья либо находящегося в частной собственности:

• копию паспорта заявителя;

• правоустанавливающие документы на жилое помещение (свидетельство на право собственности (на каждого из собственников) либо выписка ЕГРН);

• справку Ф-3 о составе семьи;

• копию документов всех собственников (паспорт и/или ИНН, СНИЛС);

• если вы не являетесь собственником жилого помещения – доверенность.

Для муниципального (ведомственного) жилья:

• копию паспорта заявителя;

• правоустанавливающие документы на жилое помещение (договор найма; ордер);

• справку Ф-3 о составе семьи;

• копию документов всех зарегистрированных в жилом помещении (паспорт и/или ИНН, СНИЛС);

• если вы не являетесь нанимателем жилого помещения – доверенность.

В заявлении обязательно надо указать адрес электронной почты потребителя для подписания соглашения в электронном виде.

Обращаем внимание, что при наличии соглашения о реструктуризации потребителю необходимо в обязательном порядке оплачивать текущие квитанции, в противном случае даже одна неоплата (просрочка) является поводом для расторжения соглашения.