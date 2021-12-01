Воспользуйтесь шансом выиграть миллионы рублей на Карту Жителя Якутии
Наступил декабрь и новогоднее волшебство всё ближе! Мы все верим, что Новый год принесет нам удачу и сейчас самое время её испытать.
В преддверии своего 28-го дня рождения Алмазэргиэнбанк запускает розыгрыш для всех жителей республики с общим призовым фондом 2 000 000 рублей! Розыгрыш «Миллионы от АЭБ» пройдет в два этапа – с 1 по 26 декабря и с 1 декабря 2021 года по 20 марта 2022 года.
Первый этап:
Могут участвовать все, кто оформит или просто подаст заявку на открытие Карты жителя Якутии с 1 по 26 декабря.
Карта Жителя Якутии – это скидки у партнеров, кешбэк на все покупки и повышенный кешбэк по программе лояльности «СВОИ», двойная платежная система – российская МИР и международная JCB, бесплатные выпуск и обслуживание.
Подать заявку на открытие карты можно онлайн на сайте АЭБ по ссылке https://clck.ru/Z7rmT , в офисах банка или через центры «Мои документы».
Призы I этапа:
Первое место – 500 000 рублей;
Второе место – 300 000 рублей;
Третье – 200 000 рублей.
Победители Новогодней фазы будут объявлены 30 декабря.
Второй этап:
Участники – все держатели Карты жителя республики «Моя Якутия», вне зависимости от периода открытия карты. Главное условие – подключить карту к программе лояльности «СВОИ» и совершить по ней покупки у партнеров «СВОИ» на общую сумму от 10 000 рублей. Сделать это надо в период с 1 декабря 2021 года до 20 марта 2022 года.
Подключите карту к программе лояльности «СВОИ» в приложении «АЭБ Онлайн», на svoi.albank.ru или через оператора горячей линии АЭБ по номеру 8-800-100-34-22.
Призы II этапа:
Первое место – 250 000 рублей
Второе место – 150 000 рублей
Третье место – 100 000 рублей
За четвёртое место – сертификат от партнера «СВОИ» на сумму 50 000 рублей
За пятое место – сертификат от партнера «СВОИ» на сумму 30 000 рублей
Победители Второго этапа будут объявлены 31 марта.
Вакцинированным – двойной успех
Алмазэргиэнбанк и программа лояльности «СВОИ» за здоровое общество! Мы решили поддержать вакцинированных от COVID-19 якутян, поэтому на втором этапе розыгрыша удваиваем суммы для всех пяти победителей – при наличии у них документа о полной иммунизации против COVID-19, перенесенном заболевании или медотводе.
То есть за первое место победитель получит 500 000 рублей, за второе – 300 000 рублей и так далее: все суммы умножаются на 2, включая сертификаты от партнеров «СВОИ».
Победители акции будут определены организатором методом случайного выбора из общего числа участников в прямом эфире на официальной странице АЭБ в инстаграме @almazergienbank.
Победить можно только с картой жителя Якутии. Другие карты в розыгрыше «Миллионы от АЭБ» не участвуют.
Оформляйте карту жителя Якутии, подключайтесь к «СВОИ» и получите шанс выиграть миллионы от АЭБ!
Полные условия акции – на https://clck.ru/Z7rmT
Всем участникам желаем удачи!
+7 (999) 174-67-82