Воспользуйтесь шансом выиграть миллионы рублей на Карту Жителя Якутии

Наступил декабрь и новогоднее волшебство всё ближе! Мы все верим, что Новый год принесет нам удачу и сейчас самое время её испытать.

В преддверии своего 28-го дня рождения Алмазэргиэнбанк запускает розыгрыш для всех жителей республики с общим призовым фондом 2 000 000 рублей! Розыгрыш «Миллионы от АЭБ» пройдет в два этапа – с 1 по 26 декабря и с 1 декабря 2021 года по 20 марта 2022 года.

Первый этап:

Могут участвовать все, кто оформит или просто подаст заявку на открытие Карты жителя Якутии с 1 по 26 декабря.

Карта Жителя Якутии – это скидки у партнеров, кешбэк на все покупки и повышенный кешбэк по программе лояльности «СВОИ», двойная платежная система – российская МИР и международная JCB, бесплатные выпуск и обслуживание.

Подать заявку на открытие карты можно онлайн на сайте АЭБ по ссылке https://clck.ru/Z7rmT , в офисах банка или через центры «Мои документы».

Призы I этапа:

Первое место – 500 000 рублей;

Второе место – 300 000 рублей;

Третье – 200 000 рублей.

Победители Новогодней фазы будут объявлены 30 декабря.

Второй этап:

Участники – все держатели Карты жителя республики «Моя Якутия», вне зависимости от периода открытия карты. Главное условие – подключить карту к программе лояльности «СВОИ» и совершить по ней покупки у партнеров «СВОИ» на общую сумму от 10 000 рублей. Сделать это надо в период с 1 декабря 2021 года до 20 марта 2022 года.

Подключите карту к программе лояльности «СВОИ» в приложении «АЭБ Онлайн», на svoi.albank.ru или через оператора горячей линии АЭБ по номеру 8-800-100-34-22.

Призы II этапа:

Первое место – 250 000 рублей

Второе место – 150 000 рублей

Третье место – 100 000 рублей

За четвёртое место – сертификат от партнера «СВОИ» на сумму 50 000 рублей

За пятое место – сертификат от партнера «СВОИ» на сумму 30 000 рублей

Победители Второго этапа будут объявлены 31 марта.

Вакцинированным – двойной успех

Алмазэргиэнбанк и программа лояльности «СВОИ» за здоровое общество! Мы решили поддержать вакцинированных от COVID-19 якутян, поэтому на втором этапе розыгрыша удваиваем суммы для всех пяти победителей – при наличии у них документа о полной иммунизации против COVID-19, перенесенном заболевании или медотводе.

То есть за первое место победитель получит 500 000 рублей, за второе – 300 000 рублей и так далее: все суммы умножаются на 2, включая сертификаты от партнеров «СВОИ».

Победители акции будут определены организатором методом случайного выбора из общего числа участников в прямом эфире на официальной странице АЭБ в инстаграме @almazergienbank.

Победить можно только с картой жителя Якутии. Другие карты в розыгрыше «Миллионы от АЭБ» не участвуют.

Оформляйте карту жителя Якутии, подключайтесь к «СВОИ» и получите шанс выиграть миллионы от АЭБ!

Полные условия акции – на https://clck.ru/Z7rmT

Всем участникам желаем удачи!