Воспитанники якутской школы борьбы выступят в Будапеште

В понедельник 28 марта, в Будапеште (Венгрия), стартует Чемпионат Европы по спортивной борьбе. Первыми на ковры дворца спорта «BOK Sports Hall» выйдут борцы вольного стиля. Накануне состоялась процедура жеребьевки во всех весовых категориях.

В соревнованиях примут участие двое воспитанников якутской школы борьбы. Сборную Македонии в весовой категории до 57 кг представит призер чемпионата Европы Владимир Егоров. А в весе до 61 кг в составе сборной Польши выступит еще один бронзовый призер континентального чемпионата Эдуард Григорьев.

Согласно жеребьевке, Владимир Егоров встретится в первом круге с победителем пары Гари Гиордмайна (Мальта) и Никлас Стечеле (Германия). Фаворитами в этом весе будет чемпион мира среди спортсменов до 23 лет Алиаббас Рзазаде из Азербайджана.

В категории до 61 кг Эдуард Григорьев на стадии квалификации будет бороться с итальянским атлетом дагестанского происхождения Шамилем Омаровым. В случае успеха ему, скорее всего, также будет противостоять воспитанник борьбы Дагестана из Албании Зелмихан Абакаров. Также в этом весе будут выступать двукратный чемпион Европы из Турции Сулейман Атли и еще один чемпион мира U-23 Арсен Арутюнян из Армении.

Программа:

28 марта — (понедельник)

18:30 — 00:00 — Квалификационный раунд вольная борьба — 57, 65, 70, 79, 97кг. 18:15 –

00.45 — Церемония открытия.

01:00 — 02:30 — ПОЛУФИНАЛЫ, вольная борьба – 57, 65, 70, 79, 97кг.

29 марта — (вторник)

18:30 — 22:30 — Квалификационный раунд вольная борьба — 61, 74, 86, 92, 125кг.

18:30 — 22:30 — Утешительный раунд вольная борьба — 57, 65, 70, 79, 97кг.

22:30 — 23.30 — Жеребьевка, женская борьба все весовые категории.

23:45 — 00:45 — ПОЛУФИНАЛЫ, вольная борьба — 61, 74, 86, 92, 125кг.

01:00 — 04:00 — ФИНАЛЫ и награждение: вольная борьба — 57, 65, 70, 79, 97кг.

30 марта — (среда)

18:30 — 21:00 — Квалификационный раунд женская вольная борьба — 50, 55, 59, 68, 76кг.

18:30 — 21:00 — Утешительный раунд вольная борьба — 61, 74, 86, 92, 125кг.

23:45 — 00:45 — ПОЛУФИНАЛЫ, женская вольная борьба — 50, 55, 59, 68, 76кг.

01:00 — 04:00 — ФИНАЛЫ и награждение: вольная борьба — 61, 74, 86, 92, 125кг