12.12.2022
17:06
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Общество

Воспитанники детского сада «засветились»😍😍

Вот и наступили настоящие якутские морозы, сопровождающиеся коротким световым днём и густым туманом. В условиях ограниченной видимости водителям сложно заметить людей на дороге, тем более маленьких детей.

Родители детского сада «Мичил» с. Майя Мегино — Кангаласского улуса уже позаботились о безопасности своих детей — пешеходов. А вы ?

Фото: видео - пресс-службы
Источник: тгк ГИБДД14

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