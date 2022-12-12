Воспитанники детского сада «засветились»😍😍

Вот и наступили настоящие якутские морозы, сопровождающиеся коротким световым днём и густым туманом. В условиях ограниченной видимости водителям сложно заметить людей на дороге, тем более маленьких детей.

Родители детского сада «Мичил» с. Майя Мегино — Кангаласского улуса уже позаботились о безопасности своих детей — пешеходов. А вы ?