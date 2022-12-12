12.12.2022
17:06
575
Общество
Воспитанники детского сада «засветились»😍😍
Вот и наступили настоящие якутские морозы, сопровождающиеся коротким световым днём и густым туманом. В условиях ограниченной видимости водителям сложно заметить людей на дороге, тем более маленьких детей.
Родители детского сада «Мичил» с. Майя Мегино — Кангаласского улуса уже позаботились о безопасности своих детей — пешеходов. А вы ?
Фото: видео - пресс-службы
Источник: тгк ГИБДД14
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
12.12.2022
0
118
12.12.2022
0
134
12.12.2022
0
190
12.12.2022
0
278
12.12.2022
0
573
12.12.2022
0
692
12.12.2022
0
676
12.12.2022
0
490
12.12.2022
0
434
12.12.2022
0
977
12.12.2022
0
1331
12.12.2022
0
326
12.12.2022
0
133
12.12.2022
0
1267
12.12.2022
0
245
12.12.2022
0
1125
12.12.2022
0
217
12.12.2022
1
832
12.12.2022
3
2588
12.12.2022
0
2266
12.12.2022
0
407
12.12.2022
0
154
12.12.2022
0
475
12.12.2022
0
1523
12.12.2022
0
1433
12.12.2022
0
776
12.12.2022
0
329
12.12.2022
0
1131
12.12.2022
0
604
12.12.2022
0
354
12.12.2022
0
425
12.12.2022
0
196
12.12.2022
0
811
12.12.2022
0
1649
12.12.2022
0
337
12.12.2022
0
283
12.12.2022
0
584
12.12.2022
0
812
12.12.2022
0
259
12.12.2022
0
3128
12.12.2022
0
2168
12.12.2022
0
808
12.12.2022
0
828
12.12.2022
0
1096
12.12.2022
0
1351
12.12.2022
2
1961
12.12.2022
0
1404
12.12.2022
0
4727
11.12.2022
1
1762
11.12.2022
0
451
11.12.2022
0
1125
11.12.2022
0
1763
11.12.2022
0
508
11.12.2022
0
36458
11.12.2022
0
764
11.12.2022
1
523
11.12.2022
0
936
11.12.2022
0
1007
11.12.2022
0
1024
11.12.2022
Лучший комментарий
2
3067
11.12.2022
0
20023
ТОП НОВОСТИ
11.12.2022
0
36446
07.12.2022
1
17796
08.12.2022
1
14787
06.12.2022
1
7702
06.12.2022
0
7194
Добавить комментарий