Воспитанники центра «Сосновый бор» — дипломанты Всероссийского конкурса «Вкусный мир-2019»

В марте этого года школа №1450 г.Москва, среди обучающихся школ-участниц сети ассоциированных школ ЮНЕСКО, объявила Всероссийский конкурс «Вкусный мир-2019», посвященный Международному году коренных народов. Напомним, что 2019 год в ООН был объявлен как Международный год языков коренных народов.

Девиз конкурса звучал так: «Национальная кухня – визитная карточка народа». Он проходил с целью изучения культурного наследия и был направлен на сохранение языков коренных народов России.

Созвучная с этой целью в круглогодичном Центре отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» Якутии ежегодно проходит смена «Дети Арктики», где объединяются школьники из северных, арктических районов и мест компактного проживания.

Участники смены «Дети Арктики» подготовили для Всероссийского конкурса «Вкусный мир-2019» видеопрезентацию вместе с национальным залом «Туьулгэ» Центра «Сосновый бор». Они представили вниманию жюри традиционные лепешки, оформленные в форме чума, жилища кочевых народов, с узорами из сливок. Участники в национальных костюмах народов Севера на видеопрезентации рассказали интересную историю про блюдо национальной кухни и показали подробную технологию его приготовления.

По итогам работы конкурса работа воспитанников смены «Дети Арктики» и национального зала «Туьулгэ» Центра «Сосновый бор» удостоилась диплома победителя в номинации: «Лучшее представление национальной культуры».

Всего в конкурсе приняли участие более 190 участников из 16 регионов России (12 команд очного тура и 30 команд заочного тура). Московских участников очного и заочного тура было 105, говорится на сайте конкурса.