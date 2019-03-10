Воспитанникам ДЮСШ вручили бесплатные билеты на Кубок мира

Ровно неделя осталась до старта Кубка мира по вольной борьбе среди мужчин – 2019 в Якутске.

Сегодня Глава Якутии, Президент Федерации спортивной борьбы РС (Я) Айсен Николаев посетил Детско-юношескую спортивную школу № 3 в Якутске, встретился с учащимися и тренерами ДЮСШ и вручил бесплатные билеты на Кубок мира по вольной борьбе воспитанникам отделения по вольной борьбе.

«На Кубок мира в Якутск приедут лучшие борцы из восьми стран мира. Вольная борьба является в Якутии спортом номер один. Когда наши дети из детских спортивных школ увидят своими глазами захватывающую борьбу именитых спортсменов мирового уровня, действующих Олимпийских чемпионов и призёров Олимпийских Игр – это будет огромным стимулом для того, чтобы тренироваться дальше и стать такими же великими чемпионами», – выразил уверенность Айсен Николаев.

Напомним, по поручению Айсена Николаева на соревнования международного уровня раздаются бесплатные билеты для социально незащищённых групп населения, в том числе для многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Также бесплатный проход на соревнования обеспечат воспитанникам ДЮСШ и ветеранам спорта, которые своей любовью к этому виду спорта, мастерством и великой борьбой сделали Якутск центром мировой вольной борьбы.

Во встрече Ил Дархана с юными спортсменами приняли участие кумиры молодых борцов – народный депутат республики, двукратный чемпион мира, вице-президент Федерации спортивной борьбы Республики Саха (Якутия), заслуженный мастер спорта Виктор Лебедев, чемпион и призёр Олимпийских игр, семикратный чемпион мира, семикратный чемпион, болгарский борец Валентин Йорданов и другие.

Юные спортсмены рассказали главе республики и именитым борцам о своих достижениях и наградах, имеющихся в спортивной копилке. А их за 20-летнюю историю ДЮСШ № 3 немало. Сегодня в спортивной школе обучается 503 юных спортсмена.

В Кубке мира по вольной борьбе среди мужчин 16-17 марта в Якутске планируется участие борцов из восьми стран: Японии, Грузии, Кубы, Турции, Монголии, Ирана, США и России. В Якутск приедут очень сильные команды с серьёзным составом. Любителей вольной борьбы ждут зрелищные состязания.