Воспитанник якутской футбольной школы вызван на ЧЕ-2022 в Афинах ⚽👏😍

Об этом сообщили на официальной странице футбольного клуба «Химки».

Артем Соколов вызван в сборную России U-19 на матчи Отборочного раунда Чемпионата Европы 2022 в Афинах 🇷🇺 Наша юношеская сборная сыграет в группе 2 с Германией, Грецией и Фарерскими островами. Для выхода в элитный раунд необходимо занять первое или второе место. 🆚 Греция | 10 ноября, 16:00 🆚 Германия | 13 ноября, 15:00 🆚 Фарерские острова | 16 ноября, 16:00 В финальной части турнира сыграют 8 сборных, включая хозяйку турнира – команду Словакии.

Артем Соколов начал свой футбольный путь в пригородном поселке Марха в команде «Пульс» под началом тренера Василия Ивочкина.