02.11.2021
22:33
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Спорт

Воспитанник якутской футбольной школы вызван на ЧЕ-2022 в Афинах ⚽👏😍

Об этом сообщили на официальной странице футбольного клуба «Химки».

Артем Соколов вызван в сборную России U-19 на матчи Отборочного раунда Чемпионата Европы 2022 в Афинах 🇷🇺

Наша юношеская сборная сыграет в группе 2 с Германией, Грецией и Фарерскими островами. Для выхода в элитный раунд необходимо занять первое или второе место.

🆚 Греция | 10 ноября, 16:00

🆚 Германия | 13 ноября, 15:00

🆚 Фарерские острова | 16 ноября, 16:00

В финальной части турнира сыграют 8 сборных, включая хозяйку турнира – команду Словакии.

Артем Соколов начал свой футбольный путь в пригородном поселке Марха в команде «Пульс» под началом тренера Василия Ивочкина.

Фото: Из соцсетей
Источник: Инстаграм ФК "Химки"
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