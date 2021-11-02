02.11.2021
22:33
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Спорт
Воспитанник якутской футбольной школы вызван на ЧЕ-2022 в Афинах ⚽👏😍
Об этом сообщили на официальной странице футбольного клуба «Химки».
Артем Соколов вызван в сборную России U-19 на матчи Отборочного раунда Чемпионата Европы 2022 в Афинах 🇷🇺
Наша юношеская сборная сыграет в группе 2 с Германией, Грецией и Фарерскими островами. Для выхода в элитный раунд необходимо занять первое или второе место.
🆚 Греция | 10 ноября, 16:00
🆚 Германия | 13 ноября, 15:00
🆚 Фарерские острова | 16 ноября, 16:00
В финальной части турнира сыграют 8 сборных, включая хозяйку турнира – команду Словакии.
Артем Соколов начал свой футбольный путь в пригородном поселке Марха в команде «Пульс» под началом тренера Василия Ивочкина.
Фото: Из соцсетей
Источник: Инстаграм ФК "Химки"
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