Воспитание детских душ «Уроками мудрости»

В чем ценность жизни? Как вы цените свою жизнь? Чтобы юные айтишники не забывали о душе и задумывались над этими вопросами, вожатые смены провели для ребят «Уроки мудрости». Своими впечатлениями поделились наши юные корреспонденты.

Наши вожатые показали инсценировку о семье, в которой царит несчастье. Мы увидели, как глава семьи страдает от того, что не может обеспечить свою семью. Он окончил учебу с красным дипломом, но это ему не помогло устроиться на работу.

После чего включили социальный видеоролик о жизни отца семейства, где он всеми способами пытается показать ребенку свою радость и счастье, скрывая свои страдания от кризиса и самоуничтожения.

Так же на экране проектора мы увидели видеоролик о материнской любви. О том, что привязанность мамы к ребенку возникает еще до рождения, а после еще усиливается. Мать семейства очень сильно огорчена тем, что не может проводить время с семьей. Она представляла семейную жизнь вовсе не такой.

Далее нам показали короткометражный фильм про отношение матери и дочки. Дочь думает, что мать даёт ей недостаточно свободы. Всю любовь и ценность матери она осознала только после ее потери. Так мы поняли насколько важно взаимопонимание ребенка с родителями.

Видеоролики, которые нам показали, задели сердца всех присутствующих. От чувств, которые нас переполняли, мы все обнялись друг с другом. Было грустно, но, в тоже время, все задумались о жизненных ценностях. Многие поняли, что не стоит тратить время только на себя, но и посвящать его своей семье, любимым и близким. Надо ценить то, что у нас есть.