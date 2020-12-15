Восьмиклассница из Якутии стала победительницей Всероссийского конкурса

Ученица 8 класса общеобразовательной школы посёлка Чернышевский Мирнинского района Полина БЕЛЯЕВА стала победительницей Всероссийского творческого конкурса «Моя семья в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

В своей творческой работе Полина написала о жизни и судьбе прадеда Андрея Григорьевича БАБОШИНА.

«В истории нашей страны было много событий. С течением времени многие из них, даже самые значительные для своего времени, стираются в памяти следующих поколений. Но есть события, которые с каждым годом, каждым новым десятилетием обретают всё больший масштаб, находят всё более глубокий отклик в нашем сознании. Одна из таких незабываемых вех истории – Великая Отечественная война. Важно, чтобы ветеранов не забывали, помнили каждого поимённо. Мы, внуки и правнуки, обязаны сохранить эту память и передать её своим детям», – написала в сочинении Полина Беляева.

Конкурс проведён в целях сохранения исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, формирования у подрастающего поколения системы патриотических и духовных ценностей, уважения к культурно-историческому прошлому и традициям страны.

Конкурс проведён Палатой молодых законодателей при Совете Федерации.

Участникам – гражданам России в возрасте от 14 до 18 лет, было предложено написать сочинения на одну из тем: «Я смотрю на фронтовую фотографию», «Судьба семьи в истории страны», «Треугольники с войны».

В адрес организаторов конкурса поступило 1714 работ из 85 субъектов Российской Федерации, из которых было отобрано 12 лучших сочинений.

Победителям, в том числе Полине Беляевой из Якутии, от Палаты молодых законодателей при Совете Федерации будут вручены памятные подарки.