04.04.2023
18:52
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Якутия

Восьмая лавина сошла на дороге Колыма: из-за землетрясения?

В Якутии вновь произошёл сход снежной лавины на участке федеральной автодороги «Колыма» в сторону села Тополиное Томпонского района. Как сообщила пресс-служба МЧС по РС(Я), пострадавших нет.

На данном участке с 31 марта по 2 апреля сошли уже семь снежных лавин. Сегодня была восьмая. На участках схода лавин движение автотранспорта осуществляется по одной полосе. Дорожные службы продолжают работы по устранению последствий схода лавин и держат ситуацию на особом контроле, сообщает ЯСИА.

Сход лавин в Томпонском районе является обычным явлением. Обрушению снежной массы способствуют горная местность, большое количество осадков и редкая лесная растительность. Также, по словам экспертов, триггером для схода лавин, возможно, послужило землетрясение на Камчатке.

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Фото: ЯСИА
Источник: ЯСИА

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