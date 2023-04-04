Восьмая лавина сошла на дороге Колыма: из-за землетрясения?

В Якутии вновь произошёл сход снежной лавины на участке федеральной автодороги «Колыма» в сторону села Тополиное Томпонского района. Как сообщила пресс-служба МЧС по РС(Я), пострадавших нет.

На данном участке с 31 марта по 2 апреля сошли уже семь снежных лавин. Сегодня была восьмая. На участках схода лавин движение автотранспорта осуществляется по одной полосе. Дорожные службы продолжают работы по устранению последствий схода лавин и держат ситуацию на особом контроле, сообщает ЯСИА.

Сход лавин в Томпонском районе является обычным явлением. Обрушению снежной массы способствуют горная местность, большое количество осадков и редкая лесная растительность. Также, по словам экспертов, триггером для схода лавин, возможно, послужило землетрясение на Камчатке.