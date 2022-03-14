Воскресный марафон многоборцев — итоги
Воскресный день полностью ушел на чемпионат. Соревнования продлились с 9 утра до 19 часов вечера без обеда и перерывов.
Итак, итоговые призовые тройки таковы:
Борьба хапсагай
В состязаниях по многоборью, где хапсагай не является профилирующим видом, схватки всегда бывают интереснее и динамичнее, чем у настоящих “профи”. Такой азарт и неуемное желание победить можно наблюдать еще на детских турнирах. Приятно порадовали мои земляки-сунтарцы А.Соколов и Т.Большаков, пробившиеся на пьедестал. Первенствовали в народной борьбе титульной нации ребята с северных улусов. Верхоянец Прудецкий отличался своей невозмутимостью и спокойствием. А у кобяйца А.Уваровского, наоборот, эмоции и энергия передивались через край, так, выиграв у одного серьезного соперника в своем весе, Алексей выдал сальто.
Ходят разговоры о том, что неплохо было бы в программу женского дивизиона включить борьбу хапсагай – вместо не совсем зрелищного халбас харата. Мне нравится борьба в женском исполнении, так, у себя на родине, в Сунтарском улусе, в конце 80-х гг. минувшего века мы были инициаторами культивирования женского хапсагая. Так, мы вводили национальную борьбу на женских и учительских спартакиадах. А сейчас, когда весь мир исповедует доктрину гендерного равноправия в спорте, это было бы весьма кстати.
М 70 кг:
1. Прудецкий Петр – Верхоянский
2. Соколов Алексей – Сунтарский
3. Сивцев Эрэл – Усть-Алданский
М +70 кг:
1. Уваровский Алексей – Кобяйский
2. Большаков Тимофей – Сунтарский
3. Дьяконов Вячеслав – Намский
Мас-рестлинг – один из видов спорта, где это самое представительство полов имеется в полной мере. Из упомянутого выше личного опыта и многолетних наблюдений за перетягиванием палки знаю, что женщины в мас-рестлинге демонстрируют немыслимое упорство, что порой надрывают спину. Несмотря на постоянные придирки оппонентов, считаю, что наши женщины уже прочно закрепились в этом нацеленном на включение в олимпийскую программу.
Мое предложение касательно предстоящего чемпионата мира-2022 по мас-рестлингу и возвращающегося после двухлетнего карантина Ысыаха Туймаады таково. Основная соревновательная часть чемпионата мира пройдет в Центре спортивной подготовки “Триумф”. А на второй день Ысыаха, объявленного республиканским, организаторы планируют провести абсолютный чемпионат мира по мас-рестлингу.Опять-таки из своего опыта знаю, что все наши поездки на международные спортивные соревнования в зарубежные страны имели незыблемую трафаретную программу: аэровокзал – спорткомплекс – гостиница – спорткомплекс – аэропорт. Достопримечательности в городах пребывания мы не посещали. Посему я предлагаю предусмотреть в программе чемпионата мира обязательное посещение Ленских столбов и полный просмотр Игр Дыгына. Пусть заморские и иные прочие силачи, а также почетные гости чемпионата из российских спортивных ведомств проникнутся уникальным зрелищем наших лучших состязаний по якутскому многоборью. Пусть они полюбуются Играми Дыгына.
1. Протопопов Всеволод(Вилюйский)
2. Сергеев Арылхан(СВФУ)
3. Шологонов Владимир(Верхневилюйский)
М +70 кг:
1. Матаннанов Николай(Таттинский)
2. Ботуев Айсен(Верхневилюйский)
3. Друзьянов Павел(Чурапчинский)
Ж:
1. Мартынова Мичийэ(Сунтарский)
2. Парфенова Сайаана(Кобяйский)
3. Адамова Евгения(Усть-Алданский)
Переноска груза весом в 110 кг
Заключительным видом программы турниров по якутскому многоборью является поднятие и переноска 116-килограммового камня-валуна.
Меня всегда поражает, когда совсем молодые ребята лет 20 или чуть старше с легкостью поднимают на Играх Дыгына огромный валун и проносят его на сотню метров и больше. Сегодня мы стали свидетелями того, что эти пацаны, у которых только вчера мясо наросло на костях, играючи поднимают набитый песком брезентовый мешок весом в 110 кг и легкой трусцой проносят его на 100-200 метров.
Первым тон задал сунтарский многоборец Алексей Соколов, пронесший мешок на 65 м 25 см. За ним потянулись остальные, поднимая планку все выше. Но эффектную точку поставил вилюйчанин Дмитрий Петров, который пронес этот тяжеленный мешок сразу на 240 м.
М 70 кг:
1. Елисеев Айсен (Чурапчинский – 98,64 м)
2. Прудецкий Петр (Верхоянский– 90,00 м)
3. Сергеев Арылхан (СВФУ– 74,14 м)
М +70 кг:
1. Петров Дмитрий (Вилюйский– 240,00 м)
2. Матаннанов Николай (Таттинский– 210,67 м)
3. Друзьянов Павел (Чурапчинский– 151,06 м)
Общий итог
Итоги чемпионата были подведены в его заключительной части. В первом дивизионе весовой категории до 70 кг в верхней части турнирной таблицы в основном фигурировали молодые многоборцы “пандемийного призыва”, малоизвестные широкой публике воспитанники школ И.Белолюбского и Д.Заболоцкого. А среди тяжеловесов тотального обновления почти что не было. Ну а женское многоборье пока не столь многочисленно, чтобы делать какое-то разделение – награды получили те же девушки, которые добились успехов на прошлогодних Играх Манчаары.
Занявшие первые места спортсмены были награждены денежным призом в 15 тысяч рублей, серебряные призеры получили по 10 тысяч, а бронзовые медалисты – по 8 тысяч. Согласно положению чемпионата, путевки на Игры Дыгына получили победитель в весе до 70 кг, дебютант подобных состязанй В.Шологонов из Верхневилюйского улуса, а также чемпион тяжелого веса А.Уваровский и вице-чемпион А.Ботуев.
М 70 кг:
1. Шологонов Владимир (Верхневилюйский –30 очков)
2. Елисеев Айсен (Чурапчинский – 34 очка)
3. Сивцев Эрэл (Усть-Алданский – 35 очков)
М +70 кг:
1. Уваровский Алексей (Кобяйский– 26 очков)
2. Ботуев Айсен (Верхневилюйский – 35 очков)
3. Дьяконов Вячеслав(Намский – 41 очно)
Ж:
1. Мартынова Мичийэ (Сунтарский – 11 очков)
2. Парфенова Сайаана (Кобяйский – 13 очков)
3. Адамова Евгения (Усть-Алданский –13 очков)
Владислав КОРОТОВ
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