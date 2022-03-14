Воскресный марафон многоборцев — итоги

Воскресный день полностью ушел на чемпионат. Соревнования продлились с 9 утра до 19 часов вечера без обеда и перерывов.

Итак, итоговые призовые тройки таковы:

Борьба хапсагай

В состязаниях по многоборью, где хапсагай не является профилирующим видом, схватки всегда бывают интереснее и динамичнее, чем у настоящих “профи”. Такой азарт и неуемное желание победить можно наблюдать еще на детских турнирах. Приятно порадовали мои земляки-сунтарцы А.Соколов и Т.Большаков, пробившиеся на пьедестал. Первенствовали в народной борьбе титульной нации ребята с северных улусов. Верхоянец Прудецкий отличался своей невозмутимостью и спокойствием. А у кобяйца А.Уваровского, наоборот, эмоции и энергия передивались через край, так, выиграв у одного серьезного соперника в своем весе, Алексей выдал сальто.

Ходят разговоры о том, что неплохо было бы в программу женского дивизиона включить борьбу хапсагай – вместо не совсем зрелищного халбас харата. Мне нравится борьба в женском исполнении, так, у себя на родине, в Сунтарском улусе, в конце 80-х гг. минувшего века мы были инициаторами культивирования женского хапсагая. Так, мы вводили национальную борьбу на женских и учительских спартакиадах. А сейчас, когда весь мир исповедует доктрину гендерного равноправия в спорте, это было бы весьма кстати.

М 70 кг:

1. Прудецкий Петр – Верхоянский

2. Соколов Алексей – Сунтарский

3. Сивцев Эрэл – Усть-Алданский

М +70 кг:

1. Уваровский Алексей – Кобяйский

2. Большаков Тимофей – Сунтарский

3. Дьяконов Вячеслав – Намский

Мас-рестлинг – один из видов спорта, где это самое представительство полов имеется в полной мере. Из упомянутого выше личного опыта и многолетних наблюдений за перетягиванием палки знаю, что женщины в мас-рестлинге демонстрируют немыслимое упорство, что порой надрывают спину. Несмотря на постоянные придирки оппонентов, считаю, что наши женщины уже прочно закрепились в этом нацеленном на включение в олимпийскую программу.

Мое предложение касательно предстоящего чемпионата мира-2022 по мас-рестлингу и возвращающегося после двухлетнего карантина Ысыаха Туймаады таково. Основная соревновательная часть чемпионата мира пройдет в Центре спортивной подготовки “Триумф”. А на второй день Ысыаха, объявленного республиканским, организаторы планируют провести абсолютный чемпионат мира по мас-рестлингу.Опять-таки из своего опыта знаю, что все наши поездки на международные спортивные соревнования в зарубежные страны имели незыблемую трафаретную программу: аэровокзал – спорткомплекс – гостиница – спорткомплекс – аэропорт. Достопримечательности в городах пребывания мы не посещали. Посему я предлагаю предусмотреть в программе чемпионата мира обязательное посещение Ленских столбов и полный просмотр Игр Дыгына. Пусть заморские и иные прочие силачи, а также почетные гости чемпионата из российских спортивных ведомств проникнутся уникальным зрелищем наших лучших состязаний по якутскому многоборью. Пусть они полюбуются Играми Дыгына.

М 70 кг:

1. Протопопов Всеволод(Вилюйский)

2. Сергеев Арылхан(СВФУ)

3. Шологонов Владимир(Верхневилюйский)

М +70 кг:

1. Матаннанов Николай(Таттинский)

2. Ботуев Айсен(Верхневилюйский)

3. Друзьянов Павел(Чурапчинский)

Ж:

1. Мартынова Мичийэ(Сунтарский)

2. Парфенова Сайаана(Кобяйский)

3. Адамова Евгения(Усть-Алданский)

Переноска груза весом в 110 кг

Заключительным видом программы турниров по якутскому многоборью является поднятие и переноска 116-килограммового камня-валуна.

Меня всегда поражает, когда совсем молодые ребята лет 20 или чуть старше с легкостью поднимают на Играх Дыгына огромный валун и проносят его на сотню метров и больше. Сегодня мы стали свидетелями того, что эти пацаны, у которых только вчера мясо наросло на костях, играючи поднимают набитый песком брезентовый мешок весом в 110 кг и легкой трусцой проносят его на 100-200 метров.

Первым тон задал сунтарский многоборец Алексей Соколов, пронесший мешок на 65 м 25 см. За ним потянулись остальные, поднимая планку все выше. Но эффектную точку поставил вилюйчанин Дмитрий Петров, который пронес этот тяжеленный мешок сразу на 240 м.

М 70 кг:

1. Елисеев Айсен (Чурапчинский – 98,64 м)

2. Прудецкий Петр (Верхоянский– 90,00 м)

3. Сергеев Арылхан (СВФУ– 74,14 м)

М +70 кг:

1. Петров Дмитрий (Вилюйский– 240,00 м)

2. Матаннанов Николай (Таттинский– 210,67 м)

3. Друзьянов Павел (Чурапчинский– 151,06 м)

Общий итог

Итоги чемпионата были подведены в его заключительной части. В первом дивизионе весовой категории до 70 кг в верхней части турнирной таблицы в основном фигурировали молодые многоборцы “пандемийного призыва”, малоизвестные широкой публике воспитанники школ И.Белолюбского и Д.Заболоцкого. А среди тяжеловесов тотального обновления почти что не было. Ну а женское многоборье пока не столь многочисленно, чтобы делать какое-то разделение – награды получили те же девушки, которые добились успехов на прошлогодних Играх Манчаары.

Занявшие первые места спортсмены были награждены денежным призом в 15 тысяч рублей, серебряные призеры получили по 10 тысяч, а бронзовые медалисты – по 8 тысяч. Согласно положению чемпионата, путевки на Игры Дыгына получили победитель в весе до 70 кг, дебютант подобных состязанй В.Шологонов из Верхневилюйского улуса, а также чемпион тяжелого веса А.Уваровский и вице-чемпион А.Ботуев.

М 70 кг:

1. Шологонов Владимир (Верхневилюйский –30 очков)

2. Елисеев Айсен (Чурапчинский – 34 очка)

3. Сивцев Эрэл (Усть-Алданский – 35 очков)

М +70 кг:

1. Уваровский Алексей (Кобяйский– 26 очков)

2. Ботуев Айсен (Верхневилюйский – 35 очков)

3. Дьяконов Вячеслав(Намский – 41 очно)

Ж:

1. Мартынова Мичийэ (Сунтарский – 11 очков)

2. Парфенова Сайаана (Кобяйский – 13 очков)

3. Адамова Евгения (Усть-Алданский –13 очков)

Владислав КОРОТОВ