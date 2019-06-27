Восходящие звезды Востока

Спортсмены Местной спортивной ассоциации киокушинкай карате Алданского района вернулись с Международного турнира Star of the East с 15 наградами.

Популярные соревнования молодых каратек из России и Китая состоялись 14-16 июня в г. Фуюань. Спортивную ассоциацию на ней представили 18 алданцев в возрасте от 5 до 15 лет. Даже самые крошечные спортсмены, впервые ставшие участниками больших соревнований, более того – международных, смогли подняться на пьедестал почета, преодолев не только сопротивление соперников, но и собственные страх и неуверенность.

«Эмоции ребятам, действительно, было преодолеть непросто, ведь на татами во время этого турнира собрались более 300 каратистов – хозяева площадки, а также представители краев и областей Дальнего Востока, Забайкалья. Но они справлялись, и это для них был замечательный опыт», — рассказывает тренер Денис ЖДАНОВИЧ.

Под его руководством в местной спортивной ассоциации киокушинкай карате занимаются 80 спортсменов от 4 до 18 лет. Спортивная секция восточных единоборств действует в Алдане уже 4 года. На спортивном турнире в КНР ребята этой организации побывали уже во второй раз.

Золотые медали турнира завоевали Кирилл ШУВАЛОВ и Яна ПИЧУЕВА, по итогам соревнований у спортсменов секции пять серебряных медалей — у Милены САМСОНОВОЙ, Рады ПАВЛИКОВОЙ, Артема ШУВАЛОВА, Богдана НЕПЛЮЕВА, Максима КРУПИНА. «Бронзу» принес турнир Андрею ЗАБЕЛИНУ, Диме ЯЦКИХ, Никите СУРИНУ, Тане и Саше КУДРЯВЦЕВЫМ, Александру КОЛОСКОВУ, Илье МОРОЗОВУ и Тимуру ДЖАКБАРОВУ.

«Встречи на татами – большая работа для ребят, результат нашей с ними подготовки, — говорит тренер алданских каратек. – А есть еще и другая сторона: это собственно поездка к месту проведения соревнований и все заботы, связанные с пребыванием детей вне дома. Спортсмены у нас есть и совсем маленькие, справляться в дороге самостоятельно со всеми особенностями «походного быта» им непросто. Огромное спасибо родителям, сопровождавшим нас в поездке и взявшим на себя хлопоты о комфорте ребятишек: Наталье Шуваловой, Татьяне Забелиной и Марии Черновой».

Для каратистов организации лето – это не пора для отдыха от тренировок и сборов, а самый что ни на есть горячий сезон. В ближайшее время им предстоит участвовать еще в нескольких турнирах, которые пройдут в Хабаровске, Якутске и Нерюнгри. Ну, а пока идет напряженный тренировочный процесс, в котором, впрочем, находится место и веселым спортивным забавам, и совместным досуговым мероприятиям. Стоит также сказать, что трое подопечных тренера Ждановича готовятся выступить на чемпионате мира в Японии, который состоится в апреле следующего года.