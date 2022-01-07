Восхитительные, яркие, обожаемые — они родились в Рождество

Установлено, что 7 января, в Рождество, рождаются люди сильные, независимые, целеустремленные. Астрологи говорят, что женщины, родившиеся в этот день особенные — строят большие планы на будущее и карьеру. SAKHALIFE.RU полностью согласен: в этот день рождаются неординарные женщины, поцелованные богом.

Президент Торгово-промышленной палаты Республики Саха (Якутия), общественный деятель и предприниматель Марина Олеговна БОГОСЛОВСКАЯ в день рождения представила подписчикам киноленту в разных возрастах и удостоилась высшей награды — любви и почитания: «Вы прекрасны как всегда!», «Вы одна из самых красивых женщин, которых я видела в жизни. Всегда восхищаюсь вами, вашей энергией, красотой, коммуникабельности, неравнодушия. Всегда оставайтесь такой же прекрасной», «Вы очень очень красивая!».

Исполнительный продюсер НВК САХА, телезвезда и модель Анна КИРИЛЛИНА сообщила , что самый прекрасный после Нового Года праздник — день своего рождения — в третий раз празднует в нелюбимом городе. Красавица полностью доверяет Вселенной и никаких планов и итогов года не делает в этот день.

Еще одна из самых красивых и стильных женщин Якутии, хомусист-виртуоз, основатель этно-группы «Айархаан» Альбина ДЕГТЯРЕВА в день рождения опубликовала очень поэтичный пост, в стиле якутского стихосложения она благодарит родителей, Вселенную, родных и близких за счастье бытия. Альбина Михайловна — талантливый педагог, «Айархаан» — не только творческий коллектив, эта большая школа обучения на удивительном инструменте хомусе. В музыке хомуса — душа якутского народа, его космогоническое представление о строении Мира и Вселенной. Аккумуляцией таланта, опыта артистки стала удивительная книга «Музыка вселенной хомуса». Каждый желающий развивать и продвигать культуру народов Якутии может внести свой вклад в издание этой книги через https://planeta.ru/campaigns/vargan_music.

Сегодня празднует день рождения психолог, комьюнити-менеджер Нарьяна ГАВРИЛЬЕВА, создатель в РЦ соцтехнологий Якутии ОК. Лидер многих сообществ, в том числе соцетей, поздравила подписчиков с Новым Годом и отметила: «Было много потерь. Но жизнь продолжается!».