Восемь якутян находятся в военном госпитале в Ростове-на-Дону

Бригада врачей, командированных по поручению главы Якутии Айсена НИКОЛАЕВА в военные госпитали, работает в 1602-ом Военном клиническом госпитале Министерства обороны РФ в Ростове-на-Дону в Ростовской области.

В этом медучреждении проходят лечение военнослужащие, получившие ранения во время специальной военной операции.

«В первый же день прибытия встретились с заместителем начальника Военного клинического госпиталя в Ростове-на-Дону Алексеем Викторовичем Гусевым. Обсудили состояние наших раненых солдат-якутян. Сегодня здесь проходят лечение восемь ребят из Якутии. Уже завтра их отправят в другие военные госпитали: более тяжело раненых оставят в военных госпиталях Москвы и Санкт-Петербурга, легко раненых направят в Иркутск и Владивосток», – пояснила руководитель группы якутских врачей, главный врач Якутской городской больницы № 3 Светлана ДАВЫДОВА.

Врачи встретились с бойцами из Якутии. Доктора отмечают, что настроение у ребят хорошее, дух боевой. Наши земляки очень обрадовались, что к ним приехали врачи из родной республики. Здесь также находится председатель Комитета солдатских матерей Мария ЕМЕЛЬЯНОВА.

Светлана Давыдова отметила, работу сотрудников постпредства Республики Саха (Якутия) при Президенте РФ.

«Они решают первоочередные вопросы: обеспечивают ребят средствами связи и одеждой. Работа налажена – списки обновляются ежедневно, с каждым человеком отрабатывают адресно», — рассказала она.

Напомним, в составе мобильной бригады под руководством главного врача Якутской городской больницы № 3 Светланы Давыдовой практикующие доктора – врач-травматолог Анатолий ПОТАПОВ и врач-психиатр, клинический психолог Александр ГРИГОРЬЕВ.

После работы в Москве в Главном военном клиническом госпитале имени академика Н.Н. Бурденко и в Центральном военном клиническом госпитале имени А.А. Вишневского Минобороны России врачи из Якутии побывали в 442-ом клиническом военном госпитале Минобороны России и Военно-медицинской академии имени М.С. Кирова в Санкт-Петербурге. Якутские врачи встретились ранеными воинами-якутянами и с руководством военных медучреждений, обсудили вопросы эвакуации и дальнейшего лечения раненых в условиях гражданского здравоохранения, организации реабилитации, психологической помощи.