Восемь счастливчиков-дирижеров!

Молодой дирижер филармонии и театра оперы и балета Республики Саха (Якутия) Максим Ноговицын с 17 по 22 декабря принимал участие в Открытых международных мастер-классах по дирижированию симфоническим оркестром под руководством известного дирижера, профессора Московской консерватории и художественного руководителя-дирижера Владимира Понькина. В мастер-классах принимала участие молодежь из Китая, Эквадора, Румынии и разных городов России, в т.ч. из Якутска.

Как активный участник из большого числа претендентов , Максим Ноговицын вошел в число избранных счастливчиков финального Гала-концерта «Девять дирижеров» на сцене Томской областной филармонии. Как было сказано в начале этого Гала-концерта: Начинающие дирижеры нам покажут, что они умеют, и на что мы можем рассчитывать в ближайшем будущем. Потрясающая смена!».

Дирижеру из Якутии маэстро Понькин предложил продирижировать известным сочинением П.И. Чайковского «Размышление» для скрипки с оркестром. Интерпретация Максима Ноговицына «погрузила зал в мечтательное настроение».

По словам Максима, было очень интересно работать с профессором и наблюдать за работой коллег: «дирижёр – это же всегда поиск, не может быть одной и той же точки зрения на произведение. Соотнося разное видение, можно найти то, что устраивает лично тебя. Мне очень интересно находиться в Томске, быть участником этого невероятного творческого процесса».

Максим Ноговицын, после окончания Московской консерватории (по первому высшему образованию он виолончелист) с 2021 г. работает в Госфилармонии РС (Я) им. Г.М. Кривошапко как симфонический дирижер, и, одновременно, с осени 2022 г. по контракту стал дирижером театра оперы и балета. В сентябре, начале октября дирижировал концертами на театральной сцене в цикле «Уроки мировой художественной культуры» для подрастающего поколения. Также ему в 2023 г. предложили принять участие в ряде постановок театра.

Мы поздравляем молодого дирижера и желаем ему в наступающем году много достижений, больших творческих успехов и удачи!