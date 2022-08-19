Восемь многодетных матерей Якутии участвуют в проекте «Преображение»

Восемь многодетных матерей избавляются от лишнего веса, улучшают здоровье и приобщаются к новому образу жизни в рамках первого республиканского проекта «Преображение», посвященного Году матери, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона.

«Из восьми мам, прошедших жесткий отбор, никто не покинул проект. Несмотря на свою занятость и различные житейские ситуации, все женщины по возможности продолжают участие. В первую очередь, это свидетельствует о том, что им интересен такой формат социальной поддержки многодетных мам», — отметила специалист центра общественного здоровья и медпрофилактики Надежда Кириллина.

Проект стартовал в мае и финиширует в октябре. Итоги подведут в День матери, который в Якутии отмечается в третье воскресенье октября.

«Преображение» состоит из трех этапов. Сначала все желающие заполнили специальные анкеты, указав данные о весе, росте, хронических заболеваниях и другую информацию. Окончательный состав участниц определился по итогам медосмотра — комиссия отобрала женщин со значительным превышением веса.

«В течение второго этапа участницы посетили кардиолога, офтальмолога, невролога, гинеколога, эндокринолога, прошли УЗИ внутренних органов и щитовидной железы. После этого для них были составлены программы реабилитации, важнейшая роль в которых отведена физическим нагрузкам. Сначала в виде лечебной физкультуры на базе нашего центра, а сейчас это занятия фитнесом под руководством тренера Минспорта», — рассказала специалист.

Вместе с тем, для мотивации женщин к ведению здорового образа жизни психологи проводят арт-терапию и танцтерапию, а врач-диетолог помогает изменить пищевые привычки и правильно подбирать продукты.

«Перемены невозможно не заметить, их отмечают как сами участницы, так и мы, сотрудники центра. Женщины заметно похудели, подтянулись, а значит, все проводимые мероприятия в рамках проекта идут на пользу их здоровью. А это самая лучшая пропаганда здорового образа жизни», — подчеркнула Надежда Кириллина.

Победителя определят в октябре, после того, как мамы вновь пройдут ряд исследований, включая биоимпедансометрию. Данные покажут, насколько им удалось снизить вес и улучшить показатели состава тела.