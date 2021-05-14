Воры открыли сезон охоты на велосипеды

SakhaLife.ru.

С наступлением велосезона в Якутске за последний месяц существенно увеличилось число краж двухколесного транспорта. Так, в период с апреля по май полицейскими раскрыто 7 краж велосипедов и одного мопеда. Большая часть краж совершена несовершеннолетними лицами.

Почти во всех случаях владельцы оставляли свое имущество без присмотра в подъездах домов или на улице. Но некоторым злоумышленникам не составило труда перекусить дешевые замки и тросы даже у пристегнутого велосипеда.

Весь похищенный транспорт изъят. В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Полиция убедительно просит всех граждан внимательнее и бережнее относиться к своему имуществу, не оставлять велотранспорт без присмотра возле торговых центров, магазинов и в подъездах домов, использовать качественные тросы и велозамки.