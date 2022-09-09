09.09.2022
13:10
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Происшествия

Вор украл холодильник, телевизор, стиральную машину и еще инструменты

Жительница г. Якутска подозревается в краже бытовой техники из квартиры

В дежурную часть отдела полиции №4 МУ МВД России «Якутское» обратился житель г. Якутск с заявлением о краже бытовой техники из квартиры. Общий материальный ущерб составил более 84 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники оперативно-сыскного отдела МУ МВД России «Якутское» установили подозреваемую. Как выяснилось, ею оказалась 42-летняя знакомая потерпевшего.

Установлено, что заявитель попросил свою приятельницу приглядывать за квартирой, пока он будет в отъезде. За время его отсутствия злоумышленница успела похитить и сдать в комиссионный магазин телевизор, стиральную машину, инструменты и холодильник. На вырученные денежные средства женщина приобрела алкоголь, который распила в квартире заявителя со своими знакомыми.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)

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