15.10.2020
10:22
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Происшествия

Вор-тихушник наведался в гости к якутянам

В дежурную часть полиции ОМВД России по Мегино-Кангаласскому району Якутии обратился местный житель с заявлением о краже электроинструментов. Общий материальный ущерб составил 7 000 рублей.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражу 45-летний местный житель.

Установлено, что подозреваемый целенаправленно ходил по дворам в поисках чего-нибудь ценного, чтобы совершить кражу. В одном из дворов он заметил, что входная дверь частного дома не заперта. Когда злоумышленник понял, что хозяева дома спят, он решил этим воспользоваться. Мужчина незаметно проник в дом и похитил шуруповерт, две отвертки и плоскогубцы. По словам подозреваемого, похищенным он планировал пользоваться на подработке.

Все похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкции которой предусматривают наказание в виде лишение свободы на срок до 6 лет.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
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