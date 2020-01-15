15.01.2020
10:57
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Происшествия

Вор спрятал в снегу норковую шубу

В дежурную часть полиции ОМВД России по Мегино-Кангаласскому району Якутии обратилась жительница с. Майя с заявлением о хищении норковой шубы стоимостью 160 000 рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили ранее судимого 43-летнего подозреваемого.

Установлено, что злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения зашел в торговый центр. Он пробрался в подсобку одного из торговых помещений, воспользовавшись тем, что никого не было, откуда и похитил шубу потерпевшей. Похищенное он спрятал в снегу, чтобы впоследствии забрать и сбыть, однако этого ему совершить не удалось. Норковая шуба изъята и будет возвращена законной владелице.  

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Фото: из архива SakhaLife.ru.
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
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