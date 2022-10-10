Происшествия
Вор сломал замок арматурой
Полицией г. Якутска установлен подозреваемый в краже имущества у строительной компании
В отдел полиции №1 МУ МВД России «Якутское» поступило сообщение о краже мотопомпы у строительной компании. Сумма материального ущерба составила порядка 25 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в краже был установлен 17-летний местный житель.
Полицейские выяснили, что в ночное время подозреваемый проник в строительный вагончик, сломав замок арматурой. Оттуда он похитил мотопомпу, которую сдал в комиссионный магазин, выручив 5 тысяч рублей. Денежные средства молодой человек потратил на личные нужды.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
+7 (999) 174-67-82
Добавить комментарий