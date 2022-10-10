Вор сломал замок арматурой

Полицией г. Якутска установлен подозреваемый в краже имущества у строительной компании

В отдел полиции №1 МУ МВД России «Якутское» поступило сообщение о краже мотопомпы у строительной компании. Сумма материального ущерба составила порядка 25 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в краже был установлен 17-летний местный житель.

Полицейские выяснили, что в ночное время подозреваемый проник в строительный вагончик, сломав замок арматурой. Оттуда он похитил мотопомпу, которую сдал в комиссионный магазин, выручив 5 тысяч рублей. Денежные средства молодой человек потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.