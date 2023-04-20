Вор-романтик украл для возлюбленной iPhone

В Якутии завершено расследование уголовного дела о присвоении имущества комиссионного магазина

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности СУ МУ МВД России «Якутское» окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 21-летнего местного жителя, обвиняемого в мошенничестве и присвоении имущества комиссионного магазина.

Как выяснили следователи, в декабре 2022 года обвиняемый, занимая должность оценщика товарно-материальных ценностей в одном из комиссионных магазинов Якутска, похитил реализованные по договорам комиссий два сотовых телефона iPhone 11 и золотые часы. Один из похищенных телефонов молодой человек подарил своей девушке, другой отдал знакомому в рассрочку, а золотые часы сбыл таксисту за 60 тысяч рублей.

Кроме того, обвиняемый два раза сдал в магазин свою золотую печатку: в первый раз за 26 тысяч рублей, а во второй раз – 22 950 рублей. Для этого он попросил своего знакомого, скрыв от него, что товар находится в залоге.

В результате противоправных действий обвиняемого комиссионному магазину причинён ущерб в размере более 340 тысяч рублей.

В ходе следствия похищенные товары изъяты и будут возвращены владельцам.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляли сотрудники ОЭБиПК и уголовного розыска отдела полиции №2 МУ МВД России «Якутское».

В настоящее время уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 и частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.