Происшествия
Вор-рецидивист взялся за старое
В отдел полиции №4 МУ МВД России «Якутское» обратился житель Якутска с заявлением о краже велосипеда стоимостью 15 000 рублей. Мужчина сообщил, что хранил зимой свое двухколесное транспортное средство в подъезде многоквартирного дома.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый за кражи 32-летний мужчина. Как выяснилось, ранее мужчина похищал исключительно велосипеды.
По словам подозреваемого, он сбыл похищенный транспорт, а вырученные от продажи велосипеда деньги потратил на алкогольные напитки.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
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