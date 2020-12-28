Вор-рецидивист взялся за старое

В отдел полиции №4 МУ МВД России «Якутское» обратился житель Якутска с заявлением о краже велосипеда стоимостью 15 000 рублей. Мужчина сообщил, что хранил зимой свое двухколесное транспортное средство в подъезде многоквартирного дома.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый за кражи 32-летний мужчина. Как выяснилось, ранее мужчина похищал исключительно велосипеды.

По словам подозреваемого, он сбыл похищенный транспорт, а вырученные от продажи велосипеда деньги потратил на алкогольные напитки.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.