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20 марта 2019, 11:08
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Вопросы миграционной политики рассмотрят в Ил Тумэне

Сегодня, 20 марта 2019 года, в Якутске начинает свою работу VI (очередное) пленарное заседание Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) шестого созыва под председательством спикера парламента Петра Гоголева. Всего народные депутаты республики рассмотрят 47 вопросов повестки. 

Первым вопросом будет рассмотрен проект постановления Госсобрания (Ил Тумэн) «О консолидации усилий по вопросам реализации государственной миграционной политики в Республике Саха (Якутия)».

С информацией выступит председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Петр Гоголев.

В ходе пленарного заседания народные депутаты республики утвердят кандидатуры члена Общественной палаты республики, мировых судей судебных участков № 12 Горного района и № 44 города Якутска, представителей парламента Якутии в квалификационной комиссии при Адвокатской палате Республики Саха (Якутия).

Основным вопросом повестки кадровых назначений станет согласование кандидатуры Прокурора Республики Саха (Якутия). С докладом выступит заместитель Генерального Прокурора Российской Федерации Игорь Ткачев.

Также парламентарии заслушают отчет министра ВД по РС(Я) Владимира Прокопенко о деятельности органов внутренних дел по Республике Саха (Якутия) за 2018 год.

В режиме первого чтения народные избранники рассмотрят проекты законов о внесении изменений в республиканские законы «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», «О налоговой политике Республики Саха (Якутия)», «О профилактике правонарушений в Республике Саха (Якутия)», «О противодействии коррупции в Республике Саха (Якутия)», «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Республике Саха (Якутия)», «Об инвестиционной деятельности в Республике Саха (Якутия)», «Об установлении запрета на розничную продажу слабоалкогольных тонизирующих напитков на территории Республики Саха (Якутия)», «О защите населения Республики Саха (Якутия) от туберкулезной инфекции и оказании противотуберкулезной помощи», «Об охране здоровья населения в Республике Саха (Якутия)», «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов», «О рыболовстве, рыбном хозяйстве и сохранении водных биологических ресурсов», «О статусе многодетной семьи в Республике Саха (Якутия)», «Об Уполномоченном по правам ребенка в Республике Саха (Якутия)», «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», «О размере и порядке выплаты денежных средств на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся под опекой (попечительством) и в приемных семьях, и о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению выплаты денежных средств», «О физической культуре и спорте в Республике Саха (Якутия)», «О детско-юношеском спорте в Республике Саха (Якутия)», «Об образовании в Республике Саха (Якутия)».

В рамках второго чтения будут рассмотрены законопроекты о внесении изменений в законы «О родовой, родоплеменной кочевой общине коренных малочисленных народов Севера», «О противодействии коррупции в Республике Саха (Якутия)», «О муниципальной службе в Республике Саха (Якутия)», «Об охране здоровья населения в Республике Саха (Якутия)», «О республиканском материнском капитале «Семья».

Кроме этого, парламентарии рассмотрят ряд проектов постановлений Госсобрания (Ил Тумэн): «О рекомендациях парламентских слушаний на тему «Актуальные вопросы в сфере охоты и охотничьего хозяйства в Республике Саха (Якутия)»; «О внесении изменения в постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) «Об образовании комиссии Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых народными депутатами Республики Саха (Якутия)»; «Об изменениях в составах некоторых постоянных комитетов Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) и другие.

Традиционно последним вопросом Ил Тумэн рассмотрит проекты федеральных законов, законодательные инициативы и обращения законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

Источник: Пресс-служба Ил Тумэна.
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