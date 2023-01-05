Вопросы якутской этнографии: Исконное якутское конное седло

«В фондах музеев Якутии, а также Государственного музея искусств народов Востока, в Российском этнографическом музее и в других музеях РФ хранятся предметы якутского конского снаряжения. Иногда в экспозицию выставляют мужские седла с округлой лукой и женские седла с трапециевидной лукой, не указывая их датировку. В итоге посетители считают, что такие седла использовались издавна, но это противоречит исторической действительности…» — пишет Попов Василий Васильевич, заведующий отделом археологии и этнографии Якутского музея им. Ем. Ярославского

Согласно научным данным, полученным во время археологических раскопок, аутентичные якутские седла для предпочтительной у саха верховой езды, до влияния привнесенной массовой конной культуры русских казаков, делались четырехугольной формы. Фактически более сотни раскопанных в археологических изысканиях находок дохристианских якутских погребений XVIII столетия имели именно данную форму. Заинтересовавшись данным фактом, имея личный богатый археологический опыт и опыт своих коллег, В.В. Попов сегодня научно обосновывает данный факт, что проливает свет на исконные формы якутских седел. Ему по сути удалось проследить эволюцию трансформации формы и дизайна исполнения важного атрибута этнической культуры саха, что служит благодатной почвой для анализа эволюции форм других символических артефактов традиционной культуры наших предков, выявляя закономерности их каузальной изменчивости во времени. Например, интересен факт изменчивости форм кумысного кубка чороона, не говоря уже об одежде и некоторых ювелирных украшениях, считаемых сегодня традиционными национальными.

Предлагаем вашему вниманию видеоподкаст, посвященный данной интересной теме, проливающей свет на богатство и разнообразие артефактов этнической культуры наших предков.

Приятного просмотра!

Краткая справка:

Попов Василий Васильевич родился 5 января 1953 г. В 1979 г. закончил историческое отделение ИФФ ЯГУ. С 2004 г. Попов В.В. работает в Якутском музее им. Ем. Ярославского заведующим отделом археологии и этнографии, отличник культуры, ветеран труда республики Саха (Якутия).

В.В.Попов внес значительный вклад в палеоэтнографию и этническую историю якутов позднего средневековья XV-XVIII вв. В2004-2005 гг. провел археологические раскопки на основании Открытого листа, выданного Институтом археологии РАН в Таттинском и Чурапчинском улусах РС (С). С 2004 г. ежегодно участвует в работе саха-французской археолого-этнографической экспедиции на территории Якутии. В ходе 20 летних археологических изысканий и разведки Поповым В.В. открыты: погребения кулун-атахской культуры XV-XVI веков, найдены ранее не известные погребальные традиции и обряды (внутримогильные конструкции, обряды очищения огнем, приемы бальзамирования, обряды каннибализма). В ходе экспедиционных работ музей археологии и этнографии СВФУ, а также Якутский музей им. Ем. Ярославского обогатились уникальными этнографическими предметами и фотоматериалами.

Участник многих международных и всероссийских конференций (Иркутск, 2004), (г. Тулуза 2006, 2013 (Франция), (г.Улан Батор, 2008 (Монголия), Якутск (2005, 2017, 2018) всероссийских г. Кызыл (2005), г. Красноярск (2006), Горноалтайск (2015), г. Якутск (2019, 2022).

Автор 4 коллективных монографий по палеоэтнографии якутов и одного научно-популярного издания, 80 статей в республиканских, всероссийских, международных изданиях.

В республиканских СМИ им проводится регулярная просветительская работа по освещению реконструкции традиционной якутской культуры: перечень новых определений, толкований о назначении палеоэтнографических предметов, на основе новых археологических находок.

Неоднократный участник в качестве эксперта на региональной научной-практической конференции школьников Якутии «Шаг в будущее», конференций и краеведческих экспедиций НОЦ АН РС (Я).

За многолетний труд, научно-исследовательскую работу, широкую просветительскую деятельность, большой вклад в развитие краеведения и музея имеет различные награды, в частности, Почётный знак «Отличник культуры РС (Я); обладатель премии Главы РС (Я) в номинации «Лучший музейный сотрудник»; обладатель премии краеведа, музееведа и заслуженного работника культуры России и Якутии С.Н. Сизых в номинации «Лучший экспонат года»; обладатель диплома и денежного сертификата за 1 место в республиканском музейном биеннале, посвященной 100-летию Вилюйского краеведческого музея им. П.Х. Староватова; грамотами различных государственных ведомств и министерств: комитета по науке, образованию, культуре Якутии, Почётной грамотой АН РС (Я), Почётной грамотой Председателя Федерации профсоюзов РС (Я), Почётной грамотой ректора СВФУ и др. наградами.