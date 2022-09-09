Состоялась расширенная коллегия минздрава Якутии

Вопросы реабилитации, профилактики и качества услуг обсудили на коллегии Минздрава Якутии.

В мероприятии принимают участие все главные врачи районных и республиканских больниц.

Вопросы реабилитации и профилактики болезней, а также качества оказания медицинских услуг обсуждают на третьем в этом году заседании коллегии Министерства здравоохранения Якутии. В мероприятии принимают участие все главные врачи районных и республиканских больниц, а также ведущие специалисты системы здравоохранения региона, сообщает ЯСИА.

В Якутске проходит третье в этом году заседание коллегии Минздрава Якутии, повестка которой разделена на три основных блока.

«Первым блоком идет тема медицинской реабилитации. Сейчас мы большое внимание уделяем медицинской реабилитации пациентов после коронавирусной инфекции. Очень важной также является реабилитация пациентов после инсульта и инфаркта, а также после различных травм опорно-двигательного аппарата. Обсуждаются имеющиеся проблемы и их решение», — рассказала ЯСИА заместитель министра здравоохранения Якутии Любовь Бурнашева.

Второй блок заседания коллегии посвящен вопросам диспансеризации и профилактических осмотров.

«Сейчас мы должны усиливать раздел профилактической медицины и работать на раннее выявление болезней. Мы должны активнее работать с людьми, у которых есть факторы риска развития болезней системы кровообращения и онкологических заболеваний. Третий блок — организация работы ведомственных контрольных мероприятий. Аппарат Минздрава республики регулярно проверяет свои ведомственные медицинские организации, мы проводим аналитику, в каком состоянии сейчас находятся оказываемые услуги медицинской помощи, то есть работаем также и на качество», — заключила она.