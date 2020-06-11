Вопросы и ответы о капитальном ремонте

Куда направляются средства, оплаченные на капремонт собственниками домов?

Собственники вправе выбрать один из следующих способов формирования фонда капитального ремонта: перечислять взносы региональному оператору или на специальный банковский счет. Владелец этого счета также определяется на общем собрании жильцов. Если собственники приняли решение о формировании фонда капитального ремонта на специальном счете, то независимо от установленного Региональной программой срока для капремонта дома, собственники имеют право в любое время потратить накопленные средства на работы, предусмотренные в перечне капремонта. Собственники самостоятельно выбирают подрядчика и контролируют качество выполнения работ. Если собственники формируют фонд капремонта дома на счете регионального оператора, то региональный оператор обязан сделать дому ремонт, когда подойдет срок очереди дома в соответствии с Региональной программой капитального ремонта. Взносы собственников, внесенные на капремонт, тратить на другие цели Фонд не имеет права. Региональный оператор несет ответственность за качественное и своевременное выполнение капремонта МКД. Контроль за деятельностью регионального оператора, сбором и использованием средств граждан на капремонт осуществляется Министерством ЖКХ и энергетики РС(Я), Госстройжилнадзором РС(Я). Необходимо отдельно отметить, что на содержание Фонда: зарплату и другие нужды, накопления собственников не используются – это категорически запрещено. Фонд содержится как бюджетное учреждение в соответствии с установленными нормативами.

Почему нужно оплачивать взносы на капремонт?

Несмотря на то, что обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт в нашей Республике наступила с 01.07.2014 года и начисление осуществляется уже шестой год, есть категории граждан, которые впервые слышат о своей обязанности по уплате взносов. Хочется отметить, что незнание закона не освобождает от ответственности. Взносы на капитальный ремонт являются обязательными платежами, установленными Жилищным кодексом РФ для всех собственников помещений многоквартирных домов, вошедших в Региональную программу капитального ремонта.

Можно ли отказаться от уплаты взносов на капремонт?

Согласно ст. 169 Жилищного кодекса Российской Федерации собственники помещений в многоквартирных домах обязаны уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в МКД. Следовательно, Вы не можете отказаться от уплаты взносов за капитальный ремонт. В случае неоплаты взносов за капитальный ремонт Вам будут начислены пени, а также взносы и пени могут быть взысканы в судебном порядке, что повлечет для Вас большие расходы.

Возвращаются ли оплаченные средства при признании дома аварийным дома, а также при признании дома нецелесообразными для проведения капремонта?

Если дом участвует в региональной программе капитального ремонта и официально не признан аварийным, а также не признан нецелесообразным для проведения капремонта в связи с физическим износом основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) у которых превышает 70%, то собственники обязаны производить оплату взносов. В случае признания дома аварийным и (или) признания дома нецелесообразным для проведения капремонта обязанность по уплате взносов собственников прекращается, но прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором многоквартирный дом признан аварийным и (или) признан нецелесообразным для проведения капремонта. В этом случае все средства, оплаченные собственниками, возвращаются им на цели сноса дома.

Как начисляются пени?

Одним из постоянных вопросов остается начисление пени, собственники спрашивают, почему они оплачивают регулярно ежемесячно взносы, а пени все равно начисляются. Дело в том, что взносы необходимо оплачивать не только ежемесячно, но и в установленный срок, т.е. до 10 числа месяца, следующего за истекшим. Также пени за несвоевременную оплату начисляются с 31-го числа. Например, за июнь без пени оплату нужно произвести до 10 августа.