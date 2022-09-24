Ответы на вопросы о частичной мобилизации

Телеграм-канал «Объясняем.рф«, запущенный правительством России «для информирования граждан по актуальным вопросам» и аффилированный с горячей линией 122, где отвечают на вопросы о мобилизации. Как будут вручать повестку? Что считается надлежащим уведомлением подлежащего мобилизации? Повестка должна быть вручена лично в руки, под подпись. Могут ли направить повестку через портал Госуслуг? Нет. Повестка о мобилизации должна быть вручена только лично в руки под подпись. Что делать работодателю при получении повестки о мобилизации кем-то из сотрудников? Работодателю необходимо обеспечить сохранение за работником его рабочего места. После демобилизации он должен иметь возможность вернуться на свою прежнюю работу. Смогут ли работодатели нанимать временных сотрудников в этот период? Да. На время приостановки договора работодатель может заключать срочные трудовые договоры и принимать на работу временных сотрудников. Могут ли призвать студента? Призыв студентов, обучающихся на очном отделении, по мобилизации не планируется. Студенты-заочники могут быть привлечены по решению призывной комиссии по мобилизации. Касаются ли мобилизация людей, имеющих несколько гражданств? Люди с двойным гражданством рассматриваются законом только как граждане Российской Федерации. На них распространяются все права и обязанности, в том числе по защите Отечества. Подлежат ли мобилизации выпускники военных кафедр, военных училищ и университетов, университетов МВД? Да, на службу по мобилизации могут быть призваны: • выпускники военных вузов, если они прошли обучение по программам военной подготовки сержантов, старшин запаса, солдат и матросов запаса; • выпускники военных учебных центров (военных кафедр) при государственных вузах, если освоили программы военной подготовки офицеров запаса, сержантов, старшин, солдат, матросов и сейчас пребывают в запасе Вооружённых сил России. Окончательное решение в каждом конкретном случае принимает призывная комиссия с учётом всех обстоятельств. Считаются ли работа и проживание в месте, отличном от места регистрации (другой район/город/регион), нарушением запрета на покидание своего региона, пока идёт мобилизация? Это не будет нарушением, если вы встанете на учёт в военном комиссариате по месту вашего пребывания, то есть там, где вы фактически живёте. Можно ли жить на даче / снимать квартиру без постановки на учёт по месту жительства? Вне периода мобилизации без постановки на воинский учёт возможно проживать в месте, отличном от места регистрации, не более 3 месяцев (ст. 8 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»). В период частичной мобилизации для этого требуется разрешение военного комиссариата.

Фото: Соцсети Источник: Тгк Объясняем.рф

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