26.05.2022
15:02
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Якутия

Вопросы газификации Ленска обсудили в «Сахатранснефтегазе»

36 домовладений микрорайона Ханайдах в городе Ленске переведут с централизованного отопления на индивидуальное газовое. Газификация будет осуществляться в рамках программы социальной газификации.

Эти и другие вопросы обсудили в компании на совещании с участием главы города Ленск Александра Хорунова.

Как отметил генеральный директор Алексей Колодезников, 34 из 36 семей уже заключили договор на безвозмездное подведение газопровода-ввода к земельному участку.

Ведется строительство газораспределительных сетей для микрорайона Ханайдах, работает подрядная организация. Из запланированных 1700 м сетей сварено и уложено 690 м. Параллельно продолжаются проектные работы. В целом процент готовности строительно-монтажных работ оценивается на 68%.

Перевод на газовое отопление связан с прекращением обслуживания котельной АО «Сахатранснефтегаз».

«В Ленском районе социальная газификация действует в одном населенном пункте – городе Ленске. В текущем году мы планируем газифицировать по программе 133 домовладения, подпадающие под критерии», – сообщил руководитель компании.

Источник: Пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз»

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